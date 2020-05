SteelSeries Nimbus+ è il joypad con 50 ore di autonomia per gli utenti Apple

Le anticipazioni degli scorsi giorni suggerivano un rilascio imminente e così è stato: svelato SteelSeries Nimbus+, il nuovo joypad certificato Made For iPhone (MFi) per gli appassionati di videogiochi che vogliono avere a disposizione un controller dedicato in stile console da salotto per controllare al meglio i numerosi titoli disponibili per iPhone, iPad, Mac e anche per Apple TV.

Si tratta di una versione esteticamente molto simile se non identica al precedente modello Stratus per computer PC Windows e Android, ma migliorato i termini di funzionalità. Ora l’utente può premere i due joystick, infatti entrambi fungono da interruttori cliccabili, in questo modo è possibile associare ulteriori azioni di gioco che si vanno ad aggiungere a quelle del D-pad e degli altri tasti del controller: sette tasti frontali più due pulsanti a spalla, uno destro e uno sinistro.

L’altra differenza rispetto al precedente Stratus è che il nuovo SteelSeries Nimbus+ offre 10 ore in più di autonomia, arrivando così a un totale di ben 50 ore di gioco con una singola ricarica. Si tratta quindi di un joypad valido per gli utenti di dispositivi e computer Apple che non possiedono una console da salotto. La certificazione Apple MFi infatti assicura abbinamento semplificato e compatibilità completa con l’universo della Mela, oltre che comandi rapidi e latenza ridotta o azzerata per azione immediata.

Ricordiamo che a partire dal rilascio di iOS 13 Apple ha reso possibile abbinare e usare i controller wireless di Sony Playstation 4 e di Xbox per giocare su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. In questo articolo di macitynet spieghiamo tutto quello che occorre fare per abbinarli ai propri dispositivi Apple.

Per quanto riguarda invece il nuovo SteelSeries Nimbus+ sarà disponibile in vendita sul sito web del costruttore a fine maggio al prezzo di 69 dollari negli Stati Uniti, circa 64 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Apple TV si parte dai rispettivi collegamenti.