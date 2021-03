Toshiba investe in una società di sicurezza anti-droni

Toshiba Corporation ha annunciato che Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation, impresa del gruppo specializzata nel segmento delle infrastrutture, ha stretto un’alleanza commerciale strategica con Fortem Technologies investendo in quest’ultima 15 milioni di dollari. Fortem è un’azienda che opera nel ramo della sicurezza anti-drone e tramite questa alleanza l’azienda giapponese punta a espandere le sue attività nell’area delle soluzioni di sicurezza basate su radar.

Ubicata nello Utah (USA), Fortem è una società operante nel segmento della sicurezza basata su droni che ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni, fornendo sistemi anti-drone avanzati, in particolare radar per il rilevamento di piccoli droni ad alta precisione facilmente installabili, così come droni autonomi in grado di catturare droni isolati con una rete.

L’azienda giapponese ha già commercializzato un suo sistema di rilevamento dei droni, in grado di tracciare la direzione di arrivo e l’altitudine tenendo conto delle onde radio emesse dal drone in volo; ha anche rafforzato la sua attività dedicata alla sicurezza in tale ambito investendo in ricerca e sviluppo.

L’alleanza con Fortem permetterà di fornire sistemi di sicurezza ancora più avanzati, con l’obiettivo, ad esempio, di prevenire i danni causati dal volo di droni vicino aeroporti e altre strutture critiche, stadi, grandi centri e proprietà private.

I droni sono sempre più utilizzati per riprese fotografiche e video, consegne di merci, operazioni di ricerca, soccorso e altro; varie nazioni hanno predisposto regole e restrizioni specifiche ma non tutti i proprietari le conoscono o le seguono, con conseguenze che a volte hanno portato a caos in aeroporti, collisioni con aerei a motori leggeri, incidenti con strutture varie, e problematiche che possono rappresentare un rischio potenzialmente grave per la salute umana e per le proprietà. È per questo che sono nate tecnologie per il rilevamento e la neutralizzazione di droni che operano senza tenere conto di possibili rischi e divieti.