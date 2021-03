La produzione di display Samsung da 120 Hz per iPhone 13 inizia entro metà anno

Samsung avvierà nella prima metà del 2021 la produzione di display OLED tipo LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) TFT (thin-film transistor) da 120 Hz per dispositivi Apple. L’indicazione è riportata in una nota inviata agli investitori dagli analisti di UBI Research e riportata dal sito The Elec.

Samsung prevede di convertire l’attuale linea di produzione di display LTPS (low-temperature polycrystalline silicon) TFT OLED con la nuova tecnologia, in concomitanza con Apple che si prepara per l’integrazione della tecnologia LTPO nei display di iPhone 13.

La tecnologia LTPO è quella che permette di implementare la cosiddetta frequenza variabile: il pannello, altre parole, è in grado di aggiornarsi a valori intermedi di frequenza tra la massima e la minima, mentre i display con “refresh variabile” sono grado di passare soltanto da un determinato step all’altro.

In altre parole con i display che intende adottare Apple dovrebbe essere possibile dimezzare il consumo di energia del pannello anche quando questo opera al refresh massimo, ovvero 120 Hz, refresh rate che da tempo si vocifera dovremmo vedere con gli iPhone 13.

Il sito The Elec riferisce che Apple sfrutterà pannelli LTPO TFT OLED per gli iPhone top di gamma che saranno presentati nel 2021, pannelli forniti da Samsung. LG Display sarà invece il fornitore dei pannelli LTPS TFT OLED per gli altri modelli.

L’indiscrezione è in linea con precedenti rumor secondo i quali Apple avrebbe intenzione di offrire il refresh rate a 120Hz su ‌iPhone 13‌ Pro e iPhone 13 Pro Max, offrendo funzionalità alla stregua della tecnologia ProMotion già vista su iPad Pro, garantendo perfetta fluidità.

Lo scorso anno erano circolate voci che indicavano l’arrivo del refresh rate a 120Hz con gli iPhone del 2020 ma l’analista Ross Young aveva successivamente riferito che Apple non avrebbe implementato la tecnologia in queatione fino a quando non avrebbe avuto modo di sfruttare pannelli LTPO che rendono possibile l’uso della frequenza variabile e diminuire i consumi avendo comunque frequenze di aggiornamento del display alto.

