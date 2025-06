Touroll MA2, la bici elettrica con motore centrale è scontata due volte

Non tutte le bici elettriche sono uguali o se non altro la Touroll MA2 attualmente in promozione si distingue per una serie di caratteristiche tecniche che la rendono adatta a diversi scenari di utilizzo, dal tragitto casa-lavoro alle escursioni fuori città.

Uno dei suoi principali punti di forza è il motore centrale da 250 Watt con sensore di coppia, che consente una distribuzione ottimale del peso e promette una pedalata naturale. Il motore eroga infatti una coppia di 70 Nm per offrire una assistenza fluida anche in presenza di salite impegnative o carichi maggiori. Questo sistema, combinato con i cinque livelli di assistenza alla pedalata, permette di modulare l’intervento del motore in base al tipo di percorso e allo stile di guida.

La batteria da 36V e 13Ah si ricarica completmanete in circa 7 ore e offre un’autonomia che può raggiungere i 100 km. È accompagnata da un sistema di protezione contro sovraccarico e cortocircuiti e può essere rimossa per ricaricarla più facilmente a casa o in ufficio.

La bici è inoltre equipaggiata con freni a disco idraulici che promettono una risposta immediata ed efficace anche in condizioni meteo avverse. A ciò si aggiunge una forcella ammortizzata da 80 mm, bloccabile quando necessario per una maggiore efficienza su strade lisce o in pianura.

Con telaio a scavalco basso, monta pneumatici da 27,5” con battistrada da 2,1”, cambio Shimano a 7 velocità, luci certificate STVZO per la sicurezza in notturna e un display LCD che mostra tutte le informazioni essenziali direttamente sul manubrio.

La promozione

Touroll MA2 costa 999 € ma in questo momento è in corso un’offerta che vi permette di comprarla a 899 €.

Tuttavia inserendo anche il codice ROLLMA2 nel carrello prima dell’acquisto potete limare ulteriormente il prezzo, andandola così a pagare soltanto 869 €.

Attenzione però, perché l’offerta scade il 22 Giugno salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

