Toyota sperimenta la guida automatizzata in Europa

Toyota Motor Europe (TME) ha annunciato l’avvio della guida automatizzata in Europa. Dopo i successi delle simulazioni e delle prove in circuiti chiusi, TME sta portando i sistemi di guida automatizzata, sviluppati internamente, nel reale ambiente urbano: il centro cittadino di Bruxelles, in Belgio. Nel cuore della città, una Lexus LS percorrerà un tragitto prestabilito per i prossimi 13 mesi.

Gerard Killmann, Vice Presidente Ricerca e Sviluppo di TME, ha spiegato che “il fine ultimo è eliminare le vittime da incidenti stradal”i, e “il principale obiettivo di questo progetto-pilota è lo studio dei complessi e imprevedibili comportamenti umani e della loro influenza sui requisiti dei sistemi di guida automatizzata”.

Avere una rispondenza con la complessità e la eterogeneità della popolazione di un ambiente urbano come quello di Bruxelles – capitale europea e dimora di cittadini di 184 nazionalità diverse – è cruciale per comprendere il comportamento umano. Il sistema di guida automatizzata integrerà le regole di circolazione europee, dopo i test già effettuat in Giappone e negli Stati Uniti.

La Lexus LS è un normale veicolo prodotto in serie che circolerà per le strade aperte al pubblico. La sola differenza è il pacchetto di sensori montati sul tettuccio, inclusi il LIDAR, radar, telecamere e un sistema di posizionamento ad alta precisione. Nella vettura, un ‘pilota di sicurezza’, che può intervenire e sostituirsi al sistema di controllo del veicolo a guida automatizzata in ogni momento, sarà accompagnato da un ‘operatore’ che supervisionerà l’intero sistema.

Toyota sta portando questa vettura su strade aperte al pubblico, dopo mesi di preparazione approfondita del veicolo: la convalida del sistema di guida automatizzata, la formazione dei piloti, l’analisi del percorso e il coinvolgimento delle autorità per l’ottenimento delle necessarie approvazioni.

Il veicolo automatizzato sarà utilizzato anche per raccogliere dati in quanto parte dell’impegno nel progetto europeo “L3Pilot”, insieme a 34 altri partner, inclusi importanti case automobilistiche, fornitori del settore automobilistico, istituti di ricerca e autorità.

L’L3Pilot è un progetto europeo della durata di 4 anni lanciato nel 2017 e finanziato parzialmente dalla Commissione Europea. Il progetto apre la strada per test su più larga scala nel campo della guida automatizzata, con circa 1000 piloti in 100 vetture in 10 Paesi in Europa. All’interno di questo scenario, TME si concentrerà sullo studio dei comportamenti degli utenti e sulla operatività in sicurezza dei sistemi, in ambienti urbani complessi ed eterogenei.

