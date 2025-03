L’ecosistema TP-link visto a MWC 2025, la fotogalleria

Pubblicità

Pochi costruttori possono vantare l’ampiezza e la completezza dell’offerta TP-Link che spazia dai singoli dispositivi per gli utenti finali, fino alle soluzioni integrate per aziende e operatori: in questo articolo trovate le novità principali che il costruttore ha mostrato nell’ultima edizione del Mobile World Congress MWC 2025 conclusosi il 6 marzo.

Dispositivi Deco e Wi-Fi mesh con AI per la casa

Si parte con i dispositivi della famiglia Deco per reti mesh avanzate con tecnologia Wi-Fi 6 e 7, potenziati con AI che analizza e auto ottimizza le connessioni per assicurare sempre la massima velocità. Ce n’è per tutti i gusti, con soluzioni per uso in interni ed esterni, con accesso Ethernet e 5G, alimentazione Power over Ethernet PoE. Grazi all’app Aginet ’utente può gestire, controllare e ottimizzare ogni aspetto della rete in modo semplice da smartphone.

Con Tapo casa e video sorveglianza diventano smart

A partire da rete e collegamenti creati con Deco, si abbinano i prodotti Tapo di TP-Link per la casa e la sicurezza smart. In particolare le telecamere Tapo per la casa offrono immagini 4K, visione notturna e crittografia, oltre al rilevamento Smart AI per avvisare l’utente solo quando serve davvero. Sia per le videocamere di sorveglianza per la casa che per aziende TP-Link propone modelli alimentati tramite pannello solare, indicati sia per risparmio energetico che per sostenibilità ambientale.

Omada e VIGI per la videosorveglianza nelle aziende

Invece per la sorveglianza nelle aziende di dimensioni piccole e medie sono disponibili le soluzioni integrate composte dal software di gestione Omada in abbinamento alle videocamere VIGI. Per gli amministratori di rete l’intera gestione risulta semplificata, e meno costosa, grazie alla piattaforma Omada Central via cloud.

Le videocamere VIGI alimentate con pannello solare sono progettate per sorvegliare aree remote, anche prive di copertura 4G, incluse cascine o isole, ma tornano utili anche per siti temporanei, come i cantieri edili.

TP-Link per la fibra

Per rispondere a ogni esigenza il marchio propone soluzioni a uno o due dispositivi con tecnologia XGS-PON e GPON per connessioni fibra affidabili ad alta capacità. Per aprire la strada alle connessioni multi gigabit la gamma XGS-PON include dispositivi OLT Optical Line Terminal OLT, Single Family Unit SFU e Home Gateway Unit HGU.

Soluzioni TP-Link per collegamenti Fide Wireless Access – FWA

Sfruttando le reti 4G e 5G i dispositivi FWA di TP-Link portano il collegamento Internet in città, aree suburbane e anche remote. I router per la casa con Wi-Fi 6 e 7 sono facili da usare per dati e telefonia (VoNR e VoLTE). Le unità per esterni sono progettate per resistere alle condizioni più difficili con protezione IP66 e chassis resistente alle intemperie.

TP-Link per gli operatori

Oltre all’app Aginet per utenti e aziende, TP-Link propone la versione evoluta del suo sistema via cloud di gestione (fino a milioni di abitazioni) per le esigenze delle società di telecomunicazioni, passando per service provider fino ai loro abbonati.

La soluzione cloud basata su intelligenza artificiale di TP-Link migliora il modo in cui i service provider gestiscono, monitorano e ottimizzano le reti degli utenti, grazie ad analisi quasi in tempo reale, controlli avanzati sullo stato di rete, avvisi predittivi e auto-ottimizzazione.

I dispositivi TP-Link e dei suoi marchi sono disponibili nel negozio su Amazon.

