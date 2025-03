Nintendo Switch 2, primi dettagli dalla registrazione in USA

Pubblicità

A gennaio Nintendo ha mostrato in anteprima la prossima console Switch 2, limitandosi al design e alla retro compatibilità, senza svelare alcunché su specifiche hardware e giochi: per tutti i dettagli bisogna attendere un annuncio Nintendo, invece alcune specifiche trapelano dalla registrazione avvenuta in USA presso la Federal Communications Commission FCC.

Il dettaglio più interessante, segnalato da The Verge, è la conferma che entrambe le porte USB-C di Switch 2, una posizionata in basso come nel primo modello e una nuova porta aggiuntiva in alto, sono in grado di caricare la console.

Mentre la porta USB-C in basso è necessaria per la ricarica della console posizionata nella dock, può risultare scomoda per la ricarica mentre si gioca in mobilità, inconveniente che per alcuni utenti sarà risolto con la porta USB-C aggiuntiva in alto.

Per quanto riguarda invece il collegamento wireless il modello attuale sfrutta Wi-Fi 5, lo stesso impiegato anche in PS5 e Xbox serie X e S. Invece la prossima Switch 2 non supporterà il più recente e potente Wi-Fi 7, come PS5 Pro, ma conterà sul Wi-Fi 6, in grado di offrire comunque un notevole balzo in prestazioni e abilità rispetto alla generazione precedente.

In attesa delle specifiche complete dal costruttore, la registrazione conferma che anche Switch 2 è dotata di tecnologia Near Field Communication siglata NFC. Il chip dedicato è installato nel Joy-Con di destra, quindi stessa posizione della console attuale.

Le comunicazioni wireless di prossimità NFC sono impiegate per Amiibo, le miniature dei protagonisti dei giochi che tramite NFC sbloccano funzioni e livelli aggiuntivi. Quindi Nintendo sembra intenzionata a proporre nuove miniature Amiibo e nuovi giochi che le sfruttano anche con Switch 2 in arrivo.

Ulteriori dettagli sulla console Switch 2 e su alcuni dei videogiochi in arrivo al lancio potrebbero essere svelati durante la prossima puntata di Nintendo Direct nel mese di aprile.

Un brevetto Nintendo potrebbe anticipare interessanti funzioni dei prossimi Joy-Con. Gli articoli di macitynet che parlano di Nintendo sono disponibili da questa pagina.