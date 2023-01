TP-Link con Tapo e Kasa integra Matter nelle soluzioni smart home

Il CES 2023 di Las Vegas è l’occasione per TP-Link di presentare una nuova gamma di prodotti della serie Tapo e Kasa e di annunciare la compatibilità o se preferite l’inclusione ufficiale dei prodotti Matter nel proprio ecosistema anche grazie ad un Hub tuttofare in grado di gestire tantissimi protocolli.

Tapo H900 è infattti un hub nato per gestire dispositivi smart home basati su standard WiFi, subG, Bluetooth, Matter, Thread e altri protocolli. Oltre a garantire il controllo totale sui prodotti Tapo, permettendo di creare scenari smart per una automazione totale dell’abitazione e gestire la visualizzazione di un massimo di 16 videocamere smart, H900 può essere utilizzato anche come cornice elettronica con funzioni di sveglia, calendario, annotazioni e per l’intrattenimento.

Tapo C325WB è invece una videocamera di sicurezza security WiFi camera impermeabile per l’esterno.

Dispone di numerose funzioni avanzate e di un obiettivo in grado di catturare immagini più nitide anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa. Altra videocamera per esterni, questa volta alimentata con una batteria da 10.000 mAh, è Tapo C425 che può lavorare anche in abbinamento al pannello solare A200 per un funzionamento non-stop. La risoluzione video è 2K.

Tapo D660 è il nuovo video-citofono smart dotato di videocamera doppia che offre anche funzioni di sorveglianza, mentre Tapo smart video door lock è un dispositivo 3-in-1 che funziona come serratura, citofono e videocamera di sicurezza per esterni.

Fra gli altri prodotti presentati da TP-Link al CES sono da citare la prese elettriche smart Tapo P125M e Kasa KP125M che offrono anche il monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici. Tapo S505D è invece un dimmer per gestire la migliore discreta di ogni ambiente mentre Tapo P306 è un extender WiFi compatibile con lo standard unificato Matter per l’inserimento in qualsiasi smart home di grandi dimensioni. Compatibile direttamente con Matter anche la lampadina smart Tapo L535E multicolore.

TP-Link ha presentato infine i nuovi sensori Tapo T300, in grado di rilevare perdete di acqua, e Tapo T315 che monitorizza temperatura e umidità.

Vanno ad aggiungersi ai sensori smart di contatto Tapo T100 e di movimento Tapo T110, presentati nelle settimane passate: questi hanno bisogno di un Hub per funzionare: può essere il modello H100 già in vendita o il più potente e “compatibile” H900 di cui abbiamo parlato ad inizio articolo.

Tutti i prodotti saranno disponibili presso la grande distribuzione e su Amazon nei prossimi mesi.