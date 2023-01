Apple crea e vende audiolibri letti da Intelligenza Artificiale

Finora solo i libri di successo dei grandi editori vengono trasformati in audiolibri letti da interpreti famosi, ma il mercato degli audiobook è in continua crescita, del 25% solo nel 2022, e Apple fa la sua mossa a sorpresa introducendo un servizio che trasforma ebook in audiolibri letti da intelligenza artificiale IA e relativo catalogo con i primi titoli già in vendita.

Apple si affretta a notare che questo servizio per audiolibri letti da IA non sostituisce ii libri letti da narratori umani, come segnala The Guardian. Semplicemente rappresenta una nuova soluzione a prezzo molto più accessibile che permette di avere molti più libri ed ebook disponibili come audiolibri, un vantaggio sia per gli autori che per i lettori.

Infatti creare un audiolibro con voce narrante umana è una operazione molto lunga e costosa, possibile solo per un numero limitato di opere. Viceversa la soluzione Apple permette di portare sul mercato molti più titoli, senza vincolare l’autore che è sempre libero di proporre la sua opera in altre versioni di lettura con IA, con voce narrante e anche presso altri editori e negozi digitali.

Ecco come Apple spiega la sua tecnologia per trasformare ebook in audiolibri «La narrazione digitale di Apple Books riunisce la tecnologia avanzata di sintesi vocale con il lavoro importante di team di linguisti, specialisti del controllo qualità e ingegneri audio per produrre audiolibri di alta qualità da un file ebook. Apple è stata a lungo in prima linea nella tecnologia vocale innovativa e ora l’ha adattata per la lettura di lunga durata, lavorando a fianco di editori, autori e narratori».

E subito a seguire l’assicurazione che gli audilibri IA non sostituiscono i narratori umani «I titoli narrati digitalmente sono un prezioso complemento agli audiolibri narrati professionalmente e aiuteranno a portare l’audio a quanti più libri e quante più persone possibile. Apple Books rimane impegnata a celebrare e mostrare la magia della narrazione umana e continuerà a far crescere il catalogo di audiolibri narrati dall’uomo».

Glu autori che desiderano usufruire di questo servizio devono rivolgersi a partner ufficiali Apple Draft2Digital e Ingram CoreSource: l’ebook deve essere disponibile su Apple Books e l’interessato deve possedere i diritti per produrre l’audiolibro. La categoria principale deve essere romanzo o narrativa: i romanzi letterari, storici e femminili sono idonei. Viceversa gialli e thriller, fantascienza e fantasy non sono attualmente supportati. Il libro deve essere in inglese.

Con sviluppi e versioni future del sistema è certo che il servizio verrà ampliato a più generi letterari e anche in più lingue con cataloghi di audiolibri letti da IA in più paesi. Un’altra mossa di Apple che aumenta le sfide in corso contro Amazon (Audible) e Spotify sugli audiolibri e non solo.

Sembra che Microsoft stia lavorando per integrare l’intelligenza artificiale chatGTP nel motore di ricerca Bing, con preoccupazioni per Google. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.