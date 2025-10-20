TP-Link Tapo C840, la baby cam panoramica con AI

L’avevamo vista al CES di Las Vegas, ma adesso è arrivata anche in Italia: TP-Link Tapo C840 è una videocamera pensata appositamente per tenere d’occhio i bambini, e lo fa in maniera Smart grazie a diverse funzioni AI, una generosa vista panoramica e alcuni utili strumenti per il controllo notturno.

Innanzitutto è equipaggiata con un sistema a doppia lente composto da una camera grandangolare da 4 MP con risoluzione 2K e un teleobiettivo Full HD che gli consentono di ottenere una visione panoramica dell’ambiente e allo stesso tempo di tenere d’occhio un’area specifica (come il lettino) più da vicino.

Come altre di questo genere può essere ruotata da remoto (360° in orizzontale e 140° in verticale) in modo da spostare l’attenzione in altre parti della stanza, e dall’app è anche possibile definire zone virtuali di sicurezza così se il bambino esce da queste, viene immediatamente inviata una notifica sul cellulare.

Come dicevamo questa videocamera usa anche alcuni algoritmi di intelligenza artificiale che gli consentono di rilevare e tracciare i movimenti del bambino. Può ad esempio riconoscere pianti, posizioni insolite, volti coperti e altri comportamenti che indicano potenziali situazioni che potrebbero richiedere l’intervento di un adulto.

Grazie a questa tecnologia la telecamera è anche in grado di archiviare diverse informazioni generando poi un report direttamente nell’app con tutti i dati aggregati sull’attività notturna del bambino.

E ovviamente c’è la funzione di visione notturna con LED a infrarossi così da non risultare invasiva quando si vuole gettare un occhio al bambino mentre dorme senza disturbarlo accendendo la luce.

Le registrazioni possono essere riversate direttamente su microSD (da comprare a parte, supporto massimo 512 GB) oppure caricate sul servizio cloud Tapo Care, mentre per quanto riguarda la comunicazione, dietro c’è la protezione con crittografia AES a 128 bit su protocollo SSL/TLS. Tra le curiosità integrate, si può infine attivare a distanza la ninna nanna o una luce notturna.

Disponibilità, compatibilità e prezzo

Tapo C840 è compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home e Samsung SmartThings, costa 199,99 € ed è in vendita anche su Amazon. Nella confezione sono inclusi diversi accessori per il montaggio su diverse superfici.

