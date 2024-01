TP-Link svela al CES 2024 i nuovi Tapo per la smart home

Al CES 2024 di Las Vegas, Tp-Link mostra le più recenti novità della gamma di dispositivi Tapo dedicati alla smart home, un ecosistema progettato per integrarsi nella quotidianità domestica promettendo “comodità, sicurezza ed efficienza energetica”.

Tapo, al centro della smart home

Tapo offre una gamma completa di dispositivi smart per la sicurezza, la pulizia, l’illuminazione e altro ancora. Al centro di questo ecosistema c’è la Smart HomeBase Tapo H500, dispositivo di controllo centralizzato compatibile con i protocolli Matter e ONVIF. Opera come centro di controllo e di storage oltre che come hub di connettività per l’intero ecosistema.

ColorPro, tecnologia per la visione notturna

La tecnologia ColorPro Night Vision, promette “un’esperienza di visione senza precedenti” in condizioni di illuminazione estremamente scarsa, eliminando la necessità di illuminazione bianca o IR e “una riproduzione fedele a colori” con elevata saturazione dell’immagine e basso rumore. La tecnologia in questuone è in grado di riprodurre i soggetti in movimento con precisione e nitidezza, senza effetti di blur motion.

Tapo Security System

Tapo Security System è indicata come “la soluzione definitiva per ogni esigenza di sicurezza”, sia che si tratti di spazi esterni, di garage o di ambienti indoor, come camere da letto e soggiorni, prodotti progettati per soddisfare esigenze di tutti i tipi.

Tapo C428 KIT, ad esempio, è una videocamera wireless con funzionalità come ColorPro Night Vision e 2K QHD Live View. Viene fornita con un pannello solare per un’alimentazione priva di interruzioni e, quindi, il monitoraggio costante.

La videocamera pan/tilt Tapo C620 KIT wireless offre una vista panoramica a 360° e il rilevamento smart del movimento, ideale per il monitoraggio remoto. Dispone di visione notturna a colori e visualizzazione live QHD 2K per catturare maggiori dettagli, oltre a un pannello solare incluso per l’alimentazione costante.

Dedicata alla sicurezza del garage è invece Tapo C720. Dotata di un faretto regolabile da 2.800 lumen e di una IA in grado di rilevare i movimenti, non lascia scoperta alcuna area, fornendo protezione completa anche per il più ampio dei garage.

La gamma di nuovi prodotti comprende poi la versatile telecamera per interni/esterni Tapo C120, che dispone di una base magnetica regolabile, di visione notturna Starlight Color e di rilevamento intelligente di persone, veicoli, animali domestici e anche del pianto dei bambini. Di particolare interesse la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP66, in grado di assicurare il funzionamento in qualsiasi condizione atmosferica.

Sul versante famiglia, da segnalare il Baby Monitor Smart AI Pan/Tilt Tapo C840 KIT. Questo monitor è dotato di live view con doppia lente da 4MP + 2MP, notifiche istantanee, ninne nanne e funzione BabySnap per garantire sicurezza e benessere del bambino.

Per ambienti indoor come camere da letto, soggiorni e cucine, interessanti sono le Pan/Tilt AI Home Security Wi-Fi Camera Tapo C220 e Tapo TC73 e la Pan/Tilt AI Home Security Wi-Fi Camera Tapo C125. Combinano tecnologia AI con connettività, consentendo di monitorare e proteggere facilmente l’abitazione.

Campanelli e serrature intelligenti

L’ecosistema di dispositivi di accesso Tapo include nuovi campanelli e serrature intelligenti. Fra questi, Smart Wi-Fi Video Door Lock Tapo DL130 offre sette metodi di sblocco – tra cui il riconoscimento delle impronte digitali e mediante l’app Tapo – e la funzione videocitofono 2K integrata.

La Video Doorbell Camera Tapo D235, permette di avere sotto controllo ciò che avviene davanti all’uscio di casa con risoluzione 2K, sensore da 5 MPixel, campo visivo ampio da 180° e tecnologia di visione notturna a colori. Il campanello smart viene fornito con una batteria da 10.000 mAh, con ovvii vantaggi in termini di autonomia.

La Video Doorbell Camera Kit Tapo D230S1 vanta risoluzione 2K offerta da un sensore da 5 MPixel e campo visivo da 160°. Di rilievo: la visione notturna a colori, le opzioni di risposta multiple e il rilevamento e la notifica gratuiti di persone, veicoli, animali domestici e pacchi.

La Video Doorbell Camera Tapo D210 è dotata di un sensore da 3 Mpixel per una risoluzione video 2K e di un obiettivo DFOV da 160° che consente di monitorare quanto avviene davanti alla porta di casa. La visione notturna a colori consente la visione anche in condizioni di scarsa illuminazione. Presenti anche il rilevamento e la notifica gratuiti di persone e veicoli, per identificare potenziali minacce.

Robot aspirapolvere

Tra i robot aspirapolvere c’è il nuovo Tapo RV30 Plus, modello di punta dotato di tecnologia di navigazione LiDAR. Questa funzionalità promette mappatura e navigazione precise all’interno degli ambienti e potenza di aspirazione fino a 4.200 Pa. Non mancano le funzionalità di spazzamento, lavaggio e svuotamento automatico del contenitore della polvere.

Tapo RV20 Plus, è basato sulla tecnologia di navigazione MagSlim LiDAR. Raggiunge anche le aree di difficile accesso come quelle sotto i mobili grazie a un design ultrasottile (3,1 pollici). Con le doppie spazzole laterali, pulisce angoli e fessure, evitando schizzi di sporco.

Luce su misura per ogni ambiente

La nuova lampadina Smart Wi-Fi Tapo L535E è versatile con i suoi 1055 lumen, ed è l’ideale per gli spazi che necessitano di un’illuminazione extra. Si distingue perché consente di personalizzarne la luminosità, la temperatura e il colore in base alle singole preferenze, con milioni di tonalità tra cui scegliere. È certificata Matter per l’integrazione con altri prodotti per la smart home su tutte le più diffuse piattaforme.

La striscia LED multicolor Smart Wi-Fi Tapo L930-5 offre una serie di effetti luminosi colorati e animati, che possono anche essere sincronizzati con la propria musica preferita.

Risparmiare energia

Sotto i riflettori di CES 2024 troviamo altri prodotti certificati Matter di Tp-Link, tra cui la presa Mini Smart Wi-Fi Tapo P125M già in vendita in Italia, la presa Smart Wi-Fi per esterni Tapo P400M, il kit dimmer per lampada Smart Wi-Fi Tapo P135 KIT e altro ancora.

Al CES fa poi il suo debutto anche Mini Smart Wi-Fi Plug Tapo P110. Grazie al monitoraggio del consumo energetico, a grafici semplici e alle previsioni di fatturazione, promette “un più efficiente e virtuoso uso dell’energia elettrica”. La presa consente di migliorare la sicurezza spegnendo automaticamente i dispositivi che superano le soglie, prevenendo sprechi e sovraccarichi.

Un nuovo sistema di automazione

Al CES è possibile scoprire il futuro della domotica con nuovi sensori “intelligenti”. La gamma comprende il sensore smart di movimento Tapo T100 e di contatto Tapo T110.

Per il benessere ambientale

Il sensore smart di temperatura e umidità Tapo T315 rileva la temperatura e l’umidità in tempo reale con precisione, offrendo il controllo completo sull’ambiente di casa. L’abbinamento di Tapo T315 con le prese smart e gli altri dispositivi intelligenti della gamma consente di mantenere le stanze alla temperatura adeguata.

