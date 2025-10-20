Windows 11, un aggiornamento impedisce di usare mouse e tastiera nell’ambiente di ripristino

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per Windows 11 che, a causa di un bug, sta complicando la vita ad alcuni utenti. L’update a Windows 11 25H2 rilasciato a fine settembre, sembra impedire il funzionamento di tastiera, mouse e smart card, ma anche di caricare siti web basati su IIS.

Il bug di mouse e tastiera riguarda dispositivi USB che non funzionano più nel Windows Recovery Environment (WinRE), l’ambiente che viene avviato automaticamente in caso di crash del sistema operativo.

L’inconveniente è stato riconosciuto da Microsoft e quest’ultima afferma di essere al lavoro su un fix. Il problema non si presenta con tastiere e mouse con connettore PS/2; se riscontrate questo problema potete quindi tentare con tastiere e mouse di vecchi tipo (a patto che il vostro PC integri ancora questo tipo di porta).

Problemi con le smart card

Per quanto riguarda il bug che impedisce di usare le smart card per autenticazione e firma dei documenti, la multinazionale di Redmond spiega che è dovuto a un recente miglioramento di sicurezza che usa KSP (Key Storage Provider) al posto di CSP (Cryptographic Service Provider) per i certificati RSA delle smart card.

Per questo problema i più esperti possono modificare il registro di Windows, impostare a 0 il valore della chiave

DisableCapiOverrideForRSA

in

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais

Il bug arriva in un momento particolare per Microsoft, con numerose persone che stanno passando da Windows 10 a Windows 11. Il precedente sistema operativo, infatti, non verrà più aggiornato

L’aggiornamento a Windows 11 è gratuito, ma si stima che 240 milioni di personal computer non potranno essere aggiornati e senza gli update di sicurezza, questi saranno più soggetti a vulnerabilità, malware e virus.

È possibile estendere il supporto di Windows 10 per sole funzionalità di sicurezza fino al 2028 ma solo a pagamento (30$ l’anno per utenti singoli, 61$ l’anno per le attività commerciali, e raddoppiando per ogni anno successivo fino ad arrivare a 244$). Ricordiamo che solamente in Europa Microsoft propone l’opzione gratuita di aggiornamento Extended Security per Windows 10.

