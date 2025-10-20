Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Windows e PC » Windows 11, un aggiornamento impedisce di usare mouse e tastiera nell’ambiente di ripristino
Windows e PC

Windows 11, un aggiornamento impedisce di usare mouse e tastiera nell’ambiente di ripristino

Di Mauro Notarianni
Microsoft dice che Windows 11 è più veloce di Windows 10 ma il benchmark confronta PC con 9 anni di differenza - macitynet.it
Immagine di Microsoft

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per Windows 11 che, a causa di un bug, sta complicando la vita ad alcuni utenti. L’update a Windows 11 25H2 rilasciato a fine settembre, sembra impedire il funzionamento di tastiera, mouse e smart card, ma anche di caricare siti web basati su IIS.

Il bug di mouse e tastiera riguarda dispositivi USB che non funzionano più nel Windows Recovery Environment (WinRE), l’ambiente che viene avviato automaticamente in caso di crash del sistema operativo.

L’inconveniente è stato riconosciuto da Microsoft e quest’ultima afferma di essere al lavoro su un fix. Il problema non si presenta con tastiere e mouse con connettore PS/2; se riscontrate questo problema potete quindi tentare con tastiere e mouse di vecchi tipo (a patto che il vostro PC integri ancora questo tipo di porta).

Problemi con le smart card

Per quanto riguarda il bug che impedisce di usare le smart card per autenticazione e firma dei documenti, la multinazionale di Redmond spiega che è dovuto a un recente miglioramento di sicurezza che usa KSP (Key Storage Provider) al posto di CSP (Cryptographic Service Provider) per i certificati RSA delle smart card.

Per questo problema i più esperti possono modificare il registro di Windows, impostare a 0 il valore della chiave

DisableCapiOverrideForRSA

in

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais

Il bug arriva in un momento particolare per Microsoft, con numerose persone che stanno passando da Windows 10 a Windows 11. Il precedente sistema operativo, infatti, non verrà più aggiornato

La Danimarca vuole dire addio a Microsoft Office e Windows - macitynet.it
La Danimarca vuole dire addio a Microsoft Office e Windows

L’aggiornamento a Windows 11 è gratuito, ma si stima che 240 milioni di personal computer non potranno essere aggiornati e senza gli update di sicurezza, questi saranno più soggetti a vulnerabilità, malware e virus.

È possibile estendere il supporto di Windows 10 per sole funzionalità di sicurezza fino al 2028 ma solo a pagamento (30$ l’anno per utenti singoli, 61$ l’anno per le attività commerciali, e raddoppiando per ogni anno successivo fino ad arrivare a 244$). Ricordiamo che solamente in Europa Microsoft propone l’opzione gratuita di aggiornamento Extended Security per Windows 10.

Per le notizie su Microsoft si parte da qui, invece per gli articoli sull’universo Mac rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Ancora Festa Prime per il MacBook Air M4, solo 939 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 939 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
Articolo precedente
TP-Link Tapo C840, la baby cam panoramica con AI

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.