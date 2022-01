Tra stipendio e premi azionari Tim Cook ha guadagnato 98,7 milioni di dollari nel 2021

Il CEO di Apple, Tim Cook, nel 2021 ha guadagnato 98,7 milioni di dollari tra stipendio, premi azionari e altri indennizzi. È quanto riportato nel prospetto inviato annualmente alla Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori.

Il sito Macrumors riferisce che Cook ha ottenuto uno stipendio base di 3 milioni di dollari e premi azionari per 82.347.835$. Quest’ultimo riconoscimento consiste in “restricted stock units” (RSU), azioni che un’azienda può concedere ai propri dipendenti e che ne acquisiscono la titolarità effettiva dopo un certo numero di anni, con benefici possibili solo se in quel momento sono ancora dipendenti della stessa compagnia. Le RSU includono 44,8 milioni di assegnazione di stock in base alle prestazioni (il cui pieno diritto sulla propria quota si ottiene solo al termine del cosiddetto periodo di vesting) e 37,5 milioni di dollari in altri premi azionari su base temporale.

Cook possiede oltre 5 milioni di azioni che rientrano nel vesting (il periodo che intercorre dall’offerta della stock option all’inizio del periodo per l’esercizio del diritto di opzione), che comportano una rendita di 754 milioni di dollari e che non rientrano nel pacchetto retributivo del 2021.

Oltre ai 3 milioni di dollari di salario e 82 milioni di dollari di azioni assegnate, Cook ha ricevuto 12 milioni di dollari legati a piani di incentivi non azionari e 1.386.559$ per “altri” indennizzi che includono 23.077 per ferie pagate, 630.630$ per spese legate alla sicurezza e 712.488 per i viaggi (per motivi di sicurezza, Apple obbliga il CEO a usare un aereo privato).

Nel 2020 Cook aveva donato 2 milioni di dollari a una organizzazione non profit che non è stata rivelata. Il CEO di Apple in passato ha fatto sapere di avere donato cifre importanti ad altre organizzazioni e riferito di voler dare in beneficienza la maggior parte del suo capitale prima di morire.

Cook in passato ha elargito sostanziose donazioni alla campagna Project One America, iniziativa per l’uguaglianza sociale di LGBT in Alabama, Mississippi e Arkansas. Nel 2014 ha donato centinaia di migliaia di dollari allo Steel Valley School District della Pennsylvania, fondi che sono stati in seguito usati per acquistare iPad agli studenti e insegnanti. Nel 2015 ha donato a una diversa organizzazione 50.000 sue azioni Apple per un valore di oltre 6.56 milioni di dollari.