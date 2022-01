iPhone 14 Pro atteso con foro ovale nel display

Da quasi un anno gli iPhone 14 Pro del 2022 sono previsti in arrivo senza notch, sostituito da un piccolo foro nello schermo, anche se finora le fonti più attendibili non hanno offerto una descrizione della forma e delle dimensioni del foro: ora un leaker ritenuto credibile anticipa che nella parte superiore del display degli iPhone 14 Pro ci sarà un foro a forma di pastiglia, quindi ovale, che ospiterà la fotocamera frontale, mentre le componenti necessarie per il funzionamento di Face ID saranno installate sotto lo schermo.

Ricordiamo che l’arrivo del primo iPhone con un foro nel display e senza notch è stato indicato dall’analista Ming Chi Kuo, dal giornalista statunitense Mark Gurman e anche da Ross Young, analista specializzato nell’industria degli schermi che da anni riesce a prevedere le novità in arrivo da Cupertino anticipando informazioni precise sui display impiegati anche con diversi mesi prima della presentazione.

Il nuovo dettaglio su iPhone 14 Pro con foro ovale nello schermo proviene dal Dyladkt, un leaker che da circa un anno ha dimostrato di poter anticipare correttamente diverse novità Apple, come è successo per esempio per iMac 24” M1 e più recentemente anche per i portatili professionali di ultima generazione MacBook Pro con processori Apple Silicon.

Il leaker però si spinge oltre, rassicurando che il funzionamento del sistema di riconoscimento del volto di Apple non sarà influenzato negativamente a causa dello spostamento delle componenti Face ID sotto lo schermo. La precisazione parte da dubbi e limitazioni delle prime fotocamere integrate sotto al display: anche se sono stati fatti passi importanti in termini di qualità immagine e resa dei colori, le fotocamere sotto al display risultano ancora inferiori rispetto a quelle con obiettivo tradizionale.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022