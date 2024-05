Quattro tracker compatibili Dov’è a 26,70 euro

Un Airtag scontato dell’83%? L’offerta su Amazon con la quale potete comprare 4 tracker a 26,70€ non si può proprio tradurre con questi numeri, ma resta il fatto che con questa cifra vi portate a casa quattro tag a 6,50€ l’uno quando invece un Airtag costa 39€, quindi, appunto, con uno sconto dell’83%.

Quel di cui stiamo parlando dovreste averlo capito perchè già altre volte abbiamo presentato dispositivi simili. Si tratta di Tag compatibili con la tecnologia Apple degli Airtags e certificati per Dov’è, il sistema con cui un iPhone individua la posizione di un oggetto a cui essi sono stati accompagnati.

Per sapere che cosa un dispositivo come questo è capace di fare, leggetevi il nostro articolo sugli Airtags, sostituite la parola “Airtags” con “Reyke Smart Tag” (il marchi di questi in promosione) e saprete come funziona e a cosa servono.

Dal punto di vista della forma questo tag è simile a quello di Auvos e a quelli di Eufy, i più noti nel campo dei compatibili. Sono realizzati in plastica e hanno una forma rotonda. Sono quindi un pochino più grandi degli Airtag ma hanno il vantaggio nel foro che permette di attaccarli ad un oggetto senza necessità di comprare, come invece si deve fare con gli Airtags, una custodia specifica.

È bene precisare che un compatibile Dov’è ha un paio di differenze funzionali.

In particolare è diverso nel sistema di abbinamento. Un Airtag una volta attivato, viene “visto” dal’iPhone senza fare nulla di particolare. Un compatibile deve essere messo in abbinamento e aggiunto manualmente.

La seconda differenza è nel fatto che qui non abbiamo la funzione posizione precisa. In pratica saprete su una mappa dove sono stati lasciati o persi ma non potrete usare il chip U1 per reperirli quando sono nel raggio del Bluetooth. Chiaramente potrete invece trovarli facendoli suonare.

I tags di Reyke come accennato sono in offerta speciale ad un prezzo che non abbiamo mai visto per un tag compatibile con Dov’è. Spendendo 26,70 euro, avete 4 tracker invece di un Airtag spendendo il 35% in meno. Visto che parliamo di 6,50 € l’uno, l’affare è intuibile a tutti

Click qui per comprare