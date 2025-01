Il chip Nvidia per PC Windows sfiderà tutti nel 2025

Pubblicità

NVIDIA sta lavorando su nuovi processori che da un lato potrebbero suscitare grande interesse tra i consumatori, dall’altro spaventare AMD, Intel e Qualcomm, che potrebbero presto trovarsi di fronte a un nuovo concorrente nel settore dei processori per PC Windows.

La notizia arriva da HaYaO, che ha condiviso i dettagli su X. Più nel dettaglio si vocifera che NVIDIA stia preparando due processori basati su architettura ARM: spuntano due nomi, il modello N1X previsto entro la fine di quest’anno, e N1 che dovrebbe arrivare nel 2026. Secondo il leaker, si prevede la spedizione di tre milioni di chip N1X nel quarto trimestre del 2025, seguiti da 13 milioni di processori N1 nell’anno successivo.

Per progettare questi chip, NVIDIA avrebbe scelto di collaborare con MediaTek, con un accordo che potrebbe rivelarsi estremamente redditizio per quest’ultima. Si stima, infatti, che la partnership possa generare entrate per circa 2 miliardi di dollari per MediaTek.

Al momento risultano limitati i dettagli tecnici sui processori N1X e N1, ma è possibile che seguano l’esempio dei Qualcomm Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus, con un modello pensato per offrire prestazioni più elevate rispetto all’altro.

NVIDIA ha già esperienza con processori ARM, avendo realizzato SoC per il settore server e i chip Tegra, utilizzati in diversi dispositivi di gaming e media. Tuttavia, gli N1X e N1 sarebbero i primi processori ARM dell’azienda destinati ai PC con Windows completo.

In passato, NVIDIA aveva già sperimentato con ARM su Windows, come dimostrato dal Surface RT, basato su un chip Tegra, seppur con scarso successo.

C’è da dire che le voci su processori ARM targati NVIDIA non sono nuove, considerando che già nel 2023 si ipotizzava che l’azienda fosse al lavoro su CPU ARM, con i nuovi report che potrebbero riferirsi proprio agli stessi chip menzionati all’epoca, dato che si parlava di un possibile lancio nel 2025.