Per la prima volta in cinque anni i sistemi desktop superano il mobile nel traffico web

Negli ultimi tre anni i telefoni cellulari hanno costantemente contabilizzato oltre il 60% del traffico web, spinti da reti di telefonia mobile sempre più veloci, e da generazioni di utenti costantemente “incollati” davanti agli schermi dei telefoni per tutto: notizie, acquisti online, intrattenimento. Per la prima volta da anni ora è stata notata una inversione di tendenza, con il traffico dei sistemi desktop superiore a quello dei sistemi mobili.

Stando a quanto riporta il sito Jemlit.com, a ottobre i dispositivi desktop hanno rappresentato il 49,7% del traffico web, superando gli smartphone per la prima volta in cinque anni.

Il fatto che i dispositivi desktop siano riusciti a superare gli smartphone è piuttosto sorprendente, considerando che la quota di traffico web da mobile è in costante crescita da cinque anni, un trend che si è interrotto solo nel 2023. Secondo dati di StatCounter, il cambiamento è avvenuto a giugno, con la quota di traffico web da dispositivi desktop più alta registrata nell’ultimo decennio.

Sono diversi i fattori che spiegherebbero questa tendenza. Prima di tutto è cominciata a crescere la percentuale di persone che naviga sul web durante le ore lavorative, spingendo gli utenti verso il desktop dove è possibile aprire più schede, è più comodo lavorare in multitasking e gestire contenuti più complessi; allo stesso tempo, varie attività da dispositivi mobili avvengono da app anziché da browser, e quindi molte delle effettive modalità d’uso degli smartphone non sono conteggiate da siti quali StatCounter e affini. Questi elementi, combinati con l’aumento di PC desktop e laptop che offrono funzionalità AI, ha permesso ai sistemi da scrivania di recuperare il breve vantaggio.

Secondo dati di StatCounter, i dispositivi desktop hanno rappresentato il 49,7% del traffico web a ottobre, superando gli smartphone con il 48,98% nello stesso periodo in esame. Il dato evidenzia anche una forte crescita rispetto al 35,2% di market share di soli cinque mesi prima. L’ultima volta che i sistemi desktop hanno superato i dispositivi mobili in termini di traffico è avvenuto a ottobre 2020, con questi ultimi che arrivavano ad un market share del 48,56%. Di fatto le percentuali di ottobre sono le più alte da novembre 2018, quando i sistemi desktop arrivavano ad una quota di mercato del 52,01% in termini di traffico web.

Differenze tra Stati Uniti, Europa e Asia

Interessanti anche i dati a livello geografico: gli Stati Uniti guidano di gran lunga questo trend: secondo le statistiche parliamo del 58,91% del traffico web totale negli USA a ottobre, mese nel quale gli smartphone hanno evidenziato un market share del 39%. Nel mercato europeo si è assistito ad una tendenza simile ma con percentuali inferiori: le statistiche evidenziano che il traffico web da desktop in Europa nel mese in questione è arrivato al 51%, superiore rispetto al 46,88% del market share dei dispositivi mobili. In Asia, mercato dove da tempo dominano gli smartphone, i numeri sono diversi: 45,21% il market share del traffico web da desktop e 53,98% quello dei dispositivi mobili.

