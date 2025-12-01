Alexa ti spia veramente? La risposta è inquietante, svelata la verità

Un dispositivo che hanno in casa sempre più persone, il timore è che possa spiare le persone: tutto quello che si deve sapere

A chi non è mai sorto il dubbio che Alexa potesse spiarci nella nostra stessa casa? E’ un dubbio che si è diffuso in contemporanea alla diffusione della famosa assistente virtuale Amazon. La risposta degli esperti, questa volta, sembra essere inquietante.

Siamo davvero spiati da Alexa? A riguardo è importante sapere quale sia la risposta per agire di conseguenza. Parliamo di un dispositivo che ha una serie di comodità non indifferenti e per questo è sempre più utilizzato, ma cela davvero qualche pericolo?

Alexa spia gli utenti? Cosa si deve sapere a riguardo

L’idea che qualcuno possa ascoltare le nostre conversazioni in casa, anche quelle più intime, preoccupa i milioni di utenti che utilizzano Alexa in casa o in ufficio. La prima cosa da sapere è che l’assistente virtuale di Amazon non è stata progettata per ascoltare le conversazioni ma per attivarsi con una sola parola, che seleziona l’utente al momento della configurazione.

E’ vero anche che la sua tecnologia prevede il microfono sempre attivo, da qui nasce il dubbio che le conversazioni possano essere ascoltate o peggio ancora registrate. Sebbene per attivarla va usata “la parola magica”, capita che il dispositivo risponda anche quando non c’è una richiesta intenzionale e da qui si è diffusa l’insinuazione che il dispositivo potesse spiare i suoi utenti. Dunque Alexa è costantemente “attenta”, ma è possibile disattivare la registrazione in modo manuale quando si configurano le varie impostazioni legate all’utilizzo del dispositivo e alla privacy, lo si può anche fare a voce, chiedendolo direttamente ad Alexa.

Ad ogni modo secondo gli esperti di cybersecurity Alexa non registra conversazioni complete costantemente, così come le possibilità di un cyber attacco attraverso l’assistente virtuale di Amazon è ridotto. Il rischio principale è il collegamento tra la rete domestica e l’account Amazon, ma in generale ci sono una serie di accorgimenti da poter attuare, per rendere ancora più sicura l’esperienza con questo device.

La prima è silenziare il microfono quando non si usa, poi andrebbero revisionate in modo periodico le registrazioni, configurata la cancellazione automatica della registrazione della voce e usare profili di voce per tutte le restrizioni delle varie funzioni. La questione è che Alexa non spia gli utenti in modo diretto, ma vista la natura di questo dispositivo, può capitare di esporre in modo pericoloso informazioni personali, pericolo che si riduce con le sopracitate impostazioni.