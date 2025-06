Solo 1 $ per Desktop Ghost Pro, l’app che fa ordine sulla scrivania del Mac in un click

Mantenere ordinato il desktop del Mac può diventare complicato, soprattutto per chi ogni giorno si trova a dover lavorare con molti file e cartelle. In questi casi Desktop Ghost Pro può fare la differenza: l’app infatti offre una soluzione semplice per nascondere istantaneamente tutti i file e le cartelle sul desktop, senza cancellarli né spostarli. Se vi interessa sappiate che al momento è in offerta speciale su BundleHunt.

L’app consente di creare un ambiente visivo più pulito in pochi istanti, utile ad esempio prima di una presentazione, durante una registrazione dello schermo o quando si ha semplicemente bisogno di concentrazione. L’interfaccia si adatta alle preferenze di ciascun utente, permettendo di eseguire l’app come icona nel Dock oppure in modo discreto dalla barra dei menu, così da essere sempre pronta all’uso.

Desktop Ghost Pro si integra perfettamente con l’ecosistema Apple, offrendo supporto completo a Siri e all’app Comandi. Questo significa che è possibile nascondere e mostrare gli elementi sul desktop tramite comandi vocali o automazioni personalizzate, ad esempio durante le sessioni di Focus o in base a specifici orari della giornata.

Anche quando i file risultano nascosti, è sempre possibile accedervi tramite la funzione “Visualizza file desktop”, oppure direttamente dal Finder, grazie all’estensione integrata che consente di gestire la visibilità senza uscire dal proprio flusso di lavoro. Un ulteriore livello di personalizzazione è dato dalla possibilità di escludere file o cartelle specifici dal nascondimento, mantenendo visibili solo gli elementi davvero indispensabili.

Tra le altre opzioni utili segnaliamo la configurazione di scorciatoie da tastiera e la possibilità di impostare l’avvio automatico all’accensione del Mac.

Specifiche e condizioni di licenza

Insomma: Desktop Ghost Pro è uno strumento efficace per trasformare un desktop caotico in uno spazio ordinato. Per usare l’app serve almeno macOS 11 o successivi.

La licenza è perpetua ed è valida per un solo utente su un massimo di due Mac.

La promozione

Potete acquistare Desktop Ghost Pro in offerta speciale a 1 $ invece che 4,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per comprare Desktop Ghost Pro e per scoprire gli altri software in offerta.