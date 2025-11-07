Facebook Twitter Youtube

TrenDevice Black Weeks taglia fino a -200€ sui Mac Ricondizionati, -70€ su iPhone Ricondizionati

Sono iniziate le Black Weeks TrenDevice, le settimane più convenienti e scontate dell’anno: l’occasione ideale per quell’iPhone o quel Mac che hai sempre desiderato acquistare. Su TrenDevice puoi approfittare di super sconti fino a -200 € sui Mac Ricondizionati e fino a -70 € su iPhone Ricondizionati acquistabili anche in 3 rate mensili senza interessi con Klarna. Vediamo subito le migliori offerte delle Black Weeks TrenDevice:

 iPhone 16 Pro Ricondizionato scontato di -70 € in offerta da 269,97 € per 3 rate mensili senza interessi, iPhone 15 Ricondizionato scontato di -50 € da soli 156,63 € per 3 rate mensili senza interessi, iPhone 14 Pro Ricondizionato scontato di -50 € da 159,97 € per 3 rate mensili senza interessi, iPhone 13 Ricondizionato scontato di -30 € da soli 109,97 € per 3 rate senza interessi, iPhone 16 Ricondizionato scontato di -50 € da soli 196,63 € per 3 rate senza interessi

 iMac 24” M4 4 porte Thunderbolt Ricondizionato scontato di -200 € da soli 436,63 € per 3 rate mensili senza interessi, MacBook Air 13” M3 Ricondizionato scontato di -120 € in offerta da 343,30 € per 3 rate mensili senza interessi, MacBook Pro Retina 13” 2020 M1 Ricondizionato scontato di -70 € da soli 193,30 € per 3 rate mensili senza interessi

Gli sconti delle Black Weeks sono anche su iPad, Samsung Galaxy e Google Pixel:

 iPad Air 13” M2 2024 Ricondizionato scontato di -40 € da soli 193,30 € per 3 rate mensili senza interessi, Samsung S23 Ricondizionato scontato di -40 € in offerta da 119,67 € per 3 rate mensili senza interessi, Google Pixel 9 Pro Ricondizionato scontato di -30 € in offerta da soli 193,00 € per 3 rate mensili senza interessi.

Visitate subito la pagina dedicata al Black Friday TrenDevice e scoprite le migliori occasioni hi-tech da non farsi scappare.

Tutti i Ricondizionati TrenDevice sono perfettamente funzionanti, pari al nuovo, grazie ai 47 test hardware e software effettuati dai tecnici certificati TrenDevice. Ed è anche una scelta eco-sostenibile: ogni dispositivo recuperato significa meno rifiuti elettronici, meno risorse consumate, meno CO emessa. Un gesto piccolo per noi, ma grande per il pianeta.

 Qualità garantita: ogni dispositivo viene testato, igienizzato e ricondizionato da tecnici certificati TrenDevice attraverso ben 47 test hardware e software. Batterie, display, fotocamere, connettori: tutto viene verificato e, se necessario, sostituito. Il risultato? Un iPhone pronto a funzionare perfettamente, come nuovo.

 Risparmio fino al 40% rispetto al nuovo: un dispositivo ricondizionato TrenDevice può costare fino al 40% in meno rispetto a uno nuovo. Questo significa avere tra le mani un dispositivo Apple potente e attuale, risparmiando centinaia di euro.

 Scelta sostenibile: comprare un Ricondizionato riduce l’impatto ambientale. Ogni dispositivo recuperato significa meno rifiuti elettronici, meno risorse consumate, meno CO emessa. Un gesto piccolo per noi, ma grande per il pianeta.

 Garanzia e sicurezza: tutti i Ricondizionati TrenDevice sono coperti da una garanzia di 12 mesi. In più, avete 14 giorni per il reso gratuito se cambiate idea.

Potete acquistare iPhone, iPad e Mac Ricondizionati o vendere e permutare il vostro usato hi-tech anche presso i TrenDevice Store:

– TrenDevice Store Milano in Via B. Luini 8 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea M1-M2 “Cadorna” e Linea M2 “S.Ambrogio”

– TrenDevice Store Torino in Via San Donato, 5 – a pochi minuti a piedi dalla Stazione di Torino Porta Susa

– TrenDevice Store Roma in via Emanuele Filiberto, 26 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Manzoni”

– TrenDevice Store Avellino in via Appia 11, Manocalzati (AV) – all’interno del punto vendita Progress

Inoltre iscrivendovi al Canale WhatsApp di TrenDevice potrete ricevere offerte esclusive direttamente sul vostro telefono! Questo canale vi permetterà di ricevere aggiornamenti tempestivi su promozioni, sconti e prodotti disponibili in tempo reale direttamente vostro telefono. Cosa state aspettando? Cliccate qui per iscrivervi subito e assicuratevi di attivare le notifiche per non perdere nessuna offerta esclusiva.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 200.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.

