TrenDevice Money, il credito virtuale dà più valore al tuo usato

Su TrenDevice potete vendere il vostro usato Hi-Tech, approfittando delle valutazioni fra le più alte del mercato e ricevere il pagamento tramite bonifico bancario, oppure in alternativa, ed è la grande novità di oggi, potete ottenere una quotazione più alta scegliendo i TrenDevice Money: il credito virtuale da spendere su TrenDevice.

Come ottenerli: i TrenDevice Money si ottengono quando si effettua la vendita di un dispositivo usato su TrenDevice, scegliendoli in alternativa al pagamento tramite bonifico bancario. Dopo aver effettuato la valutazione online, il sistema infatti genererà in automatico la quotazione: sia l’importo corrispettivo in TrenDevice Money sia l’importo in euro. 1 TrenDevice Money equivale ad 1 euro. Se si sceglie di essere pagati con i TrenDevice Money, si otterrà un Bonus che varierà in base al modello di dispositivo che si desidera vendere.

Vediamo insieme qualche esempio di quotazione interessante: vendendo un iPhone 13 si possono ottenere 820 TrenDevice Money di cui 50 di Bonus rispetto alla scelta con Bonifico Bancario (ricordando che 1 TrenDevice Money equivale ad 1 euro). Vendendo un iPhone 12 potete ottenere fino a 500 TrenDevice Money, di cui 30 di Bonus, mentre la quotazione di un iPhone 11 è fino a 360 TrenDevice Money di cui 30 di Bonus.

Con un MacBook Pro Retina 15” potete incassare fino a 1.144 TrenDevice Money di cui 104 di Bonus, mentre con un Apple Watch 7a serie ottenete fino a 319 TrenDevice Money di cui 29 di Bonus.

Come utilizzarli: i TrenDevice Money sono un credito virtuale da utilizzare per acquistare qualsiasi prodotto o servizio sul sito TrenDevice, anche presso i TrenDevice Store. Nel carrello sarà presente l’opzione “Usa il mio saldo TrenDevice Money” da selezionare nel caso in cui si desidera utilizzare questo metodo di pagamento. Se il credito non è sufficiente, è possibile pagare la restante parte con il metodo di pagamento che si preferisce, anche in 3 comode rate mensili senza interessi oppure alla consegna senza costi aggiuntivi.

E se si hanno ripensamenti, nessun problema: i TrenDevice Money si possono convertire in euro in qualsiasi momento, ricevendo il bonifico bancario.

Su TrenDevice è possibile vendere iPhone, iPad, Mac, Samsung, PlayStation e tanti altri modelli Hi-Tech. TrenDevice è la scelta migliore rispetto ai siti di annunci ed aste online; evitate infatti le perdite di tempo legate alle trattative con i privati, che spesso si concludono in un nulla di fatto, approfittando di un servizio online facile, veloce e sicuro. Sono necessari solamente pochi e semplici passaggi per ottenere immediatamente un preventivo del valore del dispositivo che desiderate vendere, dopodiché basterà accettare la somma pattuita per programmare il ritiro. Vendendo il vostro usato su TrenDevice, non dovrete preoccuparvi neppure della spedizione: l’azienda ritira a proprie spese il vostro dispositivo con il Corriere Assicurato di fiducia presso l’indirizzo che voi indicherete.

Cosa aspettate? Scoprite subito la valutazione del vostro usato Hi-Tech su TrenDevice: scegliendo i TrenDevice Money ottenete una quotazione più alta tramite un credito virtuale spendibile per acquistare subito un nuovo dispositivo! Scoprite subito la valutazione del vostro usato Hi-Tech.

