Trexo Wheels è il dolly da tavolo per fotocamera e smartphone

Dopo una campagna Kickstarter lanciata diversi anni fa, Trexo Innovation ha finalmente lanciato in commercio Trexo Wheels, una sorta di robot che mette le ruote a qualsiasi fotocamera, permettendo riprese piuttosto particolari e completamente automatizzate.

Si tratta di un piccolo dispositivo dotato di ruote, al di sopra del quale ospita fotocamere e smartphone, il cui percorso potrà essere impostato dall’utente, per essere riprodotto con un semplice click sul pulsante “play”. Non solo, una asta rotante permetterà di alloggiare gli oggetti più disparati, facendoli ruotare, ed esponendoli per inquadrature perfette.

Inizialmente Trexo Innovation è emersa come un società incentrata su gimbal e attrezzature cinematografiche, nel dicembre 2018. Adesso, queste idee hanno dato vita a qualcosa di più originale. Ideale per film e contenuti video, questo accessorio motorizzato pesa appena solamente 1,1 kg, e può essere utilizzato anche con smartphone, fotocamere DSLR e fotocamere mirrorless fino a 2,7 kg. Trexo Wheels ha una durata della batteria che consente fino a 4 ore di utilizzo, dopo una ricarica completa di 2 ore.

Trexo Wheels consente, sostanzialmente, di creare una varietà sterminata di percorsi, da far riprodurre in automatico al piccolo binario motorizzato, che riprodurrà questi percorsi in totale autonomia, permettendo alla camera di effettuare riprese di precisione.

Sulla parte alta dispone di un attacco da 1/4″ per alloggiare macchine fotografiche, action Cam e chi più ne ha più ne metta, mentre un pratico display OLED con tasti capacitivi permette di avviare i movimenti, anche senza app di supporto. Al suo interno sono presenti motori che consentono di far muovere il dispositivo in totale silenzio, con un livello di rumorosità inferiore a 30 decibel.

Gli scenari possibili sono davvero tanti. È possibile anche riprendere panorami per effettuare time lapse in movimento totalmente automatici. Peraltro, il controllo di Trexo Wheels può avvenire anche tramite l’app dedicata, disponibile per iPhone e Android, dove l’utente potrà creare percorsi personalizzati, oppure utilizzando i numerosi preset disponibili.

Trexo Wheels si acquista direttamente a questo indirizzo al prezzo di 396 euro, anziché 495 euro, utilizzando il codice sconto SUMMER20.