iPhone 14, problemi con AirDrop tra contatti

AirDrop pare non funzionare come previsto su alcuni modelli di iPhone 14: secondo numerose segnalazioni recentemente pubblicate nei forum online, quando si tenta di inviare un file da un ‌iPhone 14‌ all’iPhone di un contatto, gli utenti interessati dal problema non sono in grado di completare il trasferimento.

Di fatto il dispositivo mostra il messaggio “In attesa” a tempo indeterminato e in quello del destinatario non compare il messaggio con cui poter accettare il trasferimento tramite AirDrop. Si legge in una delle tante segnalazioni, che offre anche una soluzione temporanea al bug:

Ho provato a inviare una foto all’iPhone X di mio marito ma non ci siamo riusciti fin quando non ho abilitato “tutti”: a quel punto anche se il dispositivo era raggiungibile da chiunque siamo riusciti a completare il trasferimento senza problemi.

Pare così che il problema si presenti soltanto quando si imposta il raggio di azione su “Tutti” anziché su “Solo contatti” e, almeno per il momento, pare riguardi soltanto gli iPhone 14 e non iOS 16.

Per il momento quindi la soluzione è scegliere l’opzione “Tutti” anche quando si tenta di inviare un file ad un contatto tramite AirDrop, in modo da aggirare il bug. Per farlo basta aprire il Centro di Controllo e premere a lungo sul primo blocco in alto a sinistra (quello dove c’è il pulsante per attivare e disattivare la Modalità Aereo, tra gli altri): in questo modo il riquadro si espande e si può cliccare il pulsante di AirDrop, selezionando poi l’opzione “Tutti”.

Purtroppo però non può funzionare per la condivisione delle password poiché l’invio di questa informazione sensibile richiede che entrambi gli utenti abbiano le rispettive informazioni di contatto salvare sui propri iPhone.

Apple è stata contattata da diversi utenti afflitti dal problema: essendone quindi a conoscenza, probabilmente la soluzione arriverà attraverso uno dei prossimi aggiornamenti del sistema operativo.