Tribit FlyBuds, auricolari TWS con Bluetooth 5.0 in sconto di 10 euro

Tribit FlyBuds potrebbero essere gli auricolari che stavate aspettando e al momento, grazie ad un codice speciale, sono anche scontati di 10 euro.

Per soli 24,49 euro spedizione compresa anziché 35 euro vi portate infatti a casa un paio di auricolari TWS che promettono fino a 30 ore di autonomia complessiva grazie alle 6 ricariche concesse dalla custodia, per un massimo di 5 ore per ciascun auricolare.

In confezione trovate i cuscinetti in tre diverse taglie per poterli meglio adattare alla conformazione della propria cavità auricolare e in più sono resistenti all’acqua e al sudore (certificazione IPX5) grazie allo speciale nano-rivestimento idrorepellente.

Gli auricolari Tribit FlyBuds promettono alti chiari, medi llricchi e bassi potenti, aiutati dalla tecnologia di riduzione del rumore passiva e dai dual driver da 6 millimetri. Ciascun auricolare pesa solo 8 grammi e può essere usato anche in mono collegandosi contemporaneamente a due diversi telefoni.

Come gli altri auricolari TWS si accendono automaticamente quando si estraggono dalla custodia e quando vengono rimessi al loro posto la cover ne ricarica le batterie. Hanno una superficie esterna di tipo touch per controllare la riproduzione musicale, rispondere al telefono e richiamare l’ssistente vocale e la connessione è di tipo Bluetooth 5.0 resa maggiormente stabile dalle antenne FPC impiegate.

Se siete interessati all’acquisto, gli auricolari Tribit FlyBuds normalmente venduti per 35 euro si comprano in sconto a 24,49 euro spedizione compresa inserendo il codice TRIBITTWS nel carrello.