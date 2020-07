Ecco gli auricolari Klipsch True Wireless Sport ispirati al team McLaren

Klipsch presenta gli auricolari True Wireless Sport ispirati al team McLaren, grazie alla partner ufficiale con la scuderia F1 come fornitore di cuffie e dispositivi audio portatili per tutta la squadra. Le due aziende hanno collaborato per abbinare design e tecnologica McLaren alla qualità sonora e al comfort di Klipsch. Il risultato è l’edizione limitata di auricolari Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren, cuffie di fascia alta, che vanno direttamente a sfidare AirPods di Apple.

Auricolari e custodia godono di certificazione IP67 antipolvere e impermeabili, con sistema di rimozione dell’umidità per consentire alla periferica di rimanere sempre asciutta. Inclusi sei paia di tips Klipsch brevettati, più un paio di tips Ear Contouring in memory foam per incrementare al massimo vestibilità, e renderla personalizzata, comoda e sicura. Gli auricolari si ricaricano tramite custodia, che a sua volta può essere ricaricata tramite USB-C o in modalità wireless con il pad di ricarica incluso. In ogni caso, il pack batteria assicura fino a 32 ore di autonomia, mentre gli auricolari arrivano ad una longevità di 8 ore.

Naturalmente, Klipsch punta moltissimo anche sulla qualità del suono, mirando a battagliare nel panorama delle cuffie wireless top di gamma. Supportano Bluetooth 5.0, apt-X, SBC, AAC e saranno disponibili nella colorazione Papaya Orange, caratteristica distintiva della McLaren, con dettagli in fibra di carbonio.



Si abbinano allo smartphone tramite l’app Klipsch Connect, gratuita, che consente agli utenti di effettuare aggiornamenti, regolare l’equalizzatore, accedere alla guida di avvio rapido e risolvere i problemi, rilevare lo stato della batteria del dispositivo e gestire i controlli della funzione Trasparent Hearing.

La disponibilità è prevista a partire da Agosto presso i rivenditori autorizzati, a 279 euro.