Tribunale USA blocca il divieto a Xiaomi

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Rudolph Contreras, si è schierato in favore di Xiaomi nella causa in cui il colosso cinese ha contestato la decisione delle autorità statunitensi di qualche settimana fa di inserirla in un elenco di società che hanno legami con le forze militari cinesi.

L’amministrazione Trump aveva aggiunto il produttore all’elenco di blocco ai sensi del National Defense Authorization Act del 1999 a gennaio scorso. Questo avrebbe impedito agli investitori americani di acquistare azioni Xiaomi e titoli correlati a partire dalla prossima settimana e avrebbe richiesto a tutti gli attuali investitori di vendere le azioni entro l’11 novembre. L’ingiunzione iniziale emessa dal giudice federale, tuttavia, viene adesso bloccata da questa nuova decisione.

Xiaomi ha presentato un reclamo legale contro i Dipartimenti della Difesa e del Tesoro degli Stati Uniti un paio di settimane dopo essere stata aggiunta all’elenco delle società con legami militari. Il colosso cinese ha sostenuto che il divieto di investimento era “illegale e incostituzionale” e qualcosa che gli avrebbe causato “un danno irreparabile”, mentre negava anche qualsiasi collegamento con l’esercito cinese.

Secondo Bloomberg, il giudice distrettuale Contreras è stato d’accordo con il produttore, definendo il divieto “arbitrario e capriccioso” nella sua sentenza. Ha anche affermato che la decisione delle autorità ha privato il produttore dei suoi diritti di giusto processo e che è probabile che Xiaomi ottenga un annullamento completo del divieto.

Xiaomi è diventata recentemente il terzo produttore di smartphone al mondo – secondo i dati di IDC, Counterpoint Research e Gartner – dopo aver superato Apple lo scorso anno. In una dichiarazione inviata a Bloomberg, la società ha affermato che continuerà la sua battaglia legale per rimuovere la sua designazione come società di proprietà dell’esercito cinese.