Il sogno si avvera, potete comprare la trottola di Inception qui

Finalmente potrete scoprire se la trottola di Inception, alla fine, si ferma oppure no: come? comprando la sua fedele replica attualmente in offerta.

Ovviamente stiamo scherzando (sul film, non sull’offerta: quella è vera e se siete dei fan, è un’occasione che non dovreste perdere). La trottola è, appunto, una trottola; e come tutte le trottole, a un certo punto si fermerà di certo.

Sul film la questione è stata largamente dibattuta fin da quando la pellicola uscì nelle sale cinematografiche (era il 2010) e a un certo punto il regista mise fine alle varie teorie quando disse “che la trottola di Cobb continui a girare o cada sul tavolo, non ha alcun effetto sulla conclusione emotiva di Inception. Cobb è tornato a casa dai suoi figli. Il suo percorso emotivo è completo, quindi non gli importa nemmeno di controllare se la trottola gira o cade”. Poi, se proprio volete saperla tutta, allora aggiungiamo che [Spoiler] Michael Caine non molto tempo fa ha dichiarato: “Nolan mi ha detto che tutte le scene in cui sono presente si svolgono nella realtà, quindi fuori dal sogno”. L’attore britannico nel finale è presente, ergo dovrebbe trattarsi della realtà.

Ma a parte la digressione sul film, torniamo alla trottola, vero oggetto di questo articolo. Se siete dei fan della pellicola, allora avete l’opportunità di portarvela a casa spendendo pochissimo. Ma è un buon affare anche per tutti quelli che, semplicemente, sono affascinati dalla trottola in sé. D’altronde l’attrazione umana per le trottole è atavica: le prime testimonianze risalgono a circa 5.000 anni fa, nell’Antico Egitto, dove sono stati trovati piccoli oggetti simili a trottole nelle tombe dei faraoni. E la ritroviamo anche in altre antiche civiltà, come quella greca e romana (esemplari in terracotta sono stati rinvenuti nelle rovine di Pompei).

Il suo affascinante movimento, la sfida fisica e la coordinazione richiesta anche nell’ambito delle competizioni rendono la trottola un giocattolo che piace ancora oggi, forse anche per via della sua semplicità, sia nelle forme che nel gioco stesso.

Questo modello come dicevamo replica con perfezione quello usato nel film Inception: è realizzato in lega di zinco, ha un diametro di 2,7 centimetri ed è alta 3,2 centimetri.

