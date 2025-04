Con Swish controllate le finestre del Mac dal trackpad come professionisti

Esistono svariate applicazioni per Mac (Rectangle, tanto per citarne una) che consentono di regolare la dimensione delle finestre con un semplice click o con specifiche scorciatoie. Per alcune di queste abbiamo dedicato anche un articolo, come ad esempio quando vi abbiamo parlato di Spectacle o, più di recente, di Magnet.

Quella che vi segnaliamo oggi vi permette di fare la stessa cosa, ma in un modo diverso: attraverso il trackpad del Mac. Si chiama Swish e funziona con tutti i MacBook ma anche sui Mac dove avete collegato il trackpad Apple via Bluetooth.

Dove scaricare Swish

L’app è stata realizzata dallo sviluppatore Christian Renninger e la potete scaricare direttamente sul sito ufficiale in versione di prova gratuita per 30 giorni, oltre i quali sarà necessario acquistare la licenza per 12 € per poterla continuare ad utilizzare.

Come funziona Swish

Potete farvi un’idea di quel che offre Swish dando un’occhiata alle brevi clip disseminate lungo la pagina di presentazione sul sito ufficiale. In poche parole come abbiamo accennato in apertura permette di controllare il ridimensionamento e la dislocazione delle finestre aperte su Mac attraverso semplici gesti sul trackpad.

In pratica dopo aver posizionato il cursore in un punto casuale della barra superiore della finestra, è possibile ridimensionarla e spostarla:

sulla metà destra o sinistra dello schermo strisciando due dita nella relativa direzione;

in un angolo dello schermo occupandone un quarto dello spazio, sempre strisciando con due dita, dapprima verso destra/sinistra e poi, senza rilasciare le dita, in alto/basso.

Altri gesti permettono di ridurre la finestra a icona, oppure di massimizzarne la dimensione per tutto lo schermo, abilitare la modalità a schermo intero per quelle che lo supportano, chiuderne una oppure tutte quelle attive in un solo colpo.

Come personalizzare Swish

Attraverso gesti simili ma schiacciando contemporaneamente un tasto modificatore come Ctrl, Shift, Command e via dicendo si possono eseguire altri ridimensionamenti, ad esempio regolando una data finestra per un terzo o due terzi dello schermo, oppure disponendola in una griglia virtuale di 6 o 9 spazi.

L’utente può configurare questi pulsanti attraverso il pannello delle preferenze, che nei primi giorni rappresenta una comoda via d’accesso per scoprire tutte le scorciatoie disponibili (fino a che non avrà memorizzato quelle più utili per i suoi scopi).

