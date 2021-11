TROUVER Solo 10, la scopa elettrica verticale senza filo solo 78 euro

TROUVER Solo 10 è l’aspirapolvere verticale senza fili con potenza di aspirazione 18kPa: oggi in offerta a soli 78 euro. Non troverete offerta migliore di questa. Cliccate qui per acquistarla.

L’aspirapolvere in questione dispone di motore ad alta velocità AERO 3.0 di nuova generazione, grazie al quale raggiungere una potenza di aspirazione di 18000Pa. Naturalmente, Solo 10 integra un motore brushless, quindi particolarmente resistente e soprattutto longevo, e si serve di una spazzola a rullo in velluto morbido da 0,05 mm per la corretta aspirazione. La spazzola a rullo ha un diametro piuttosto grande, da 49 mm, che impedisce l’aggrovigliamento dei capelli.

L’intera scopa pesa appena 1,4 chilogrammi, risultando leggero e flessibile, così da poter pulire anche una casa di grandi dimensioni senza stancarsi. Sulla parte alta del manico uno schermo a LED che visualizza lo stato della batteria del dispositivo, oltre a fornire ulteriori dettagli sulla pulizia.

Al suo interno una batteria al litio da 6 core da 2000 mAh, che assicura 48 minuti di autonomia. Quando al filtro, dispone di un sistema di filtrazione fine a 5 strati, per intrappolare anche le particelle più piccole.

Caratteristiche tecniche:

Batteria 2000 mAh

Potenza nominale: 300 W

Tensione nominale: 21,6 A

Vuoto massimo: 18kPa

Capacità della pattumiera: 0,4 l

Tempo di ricarica: circa 3,5 h

Tempo di lavoro: 48 minuti

Motore: AERO 3.0

Sistema di filtrazione: filtrazione fine a 5 strati

Peso del prodotto: 1,4 kg (peso netto)

Dimensioni del prodotto: 1227*227 mm

Dimensioni della confezione: 735*277*136 mm

All’interno della confezione, oltre all’aspirapolvere, anche un beccuccio piatto, uno a punta, l’adattatore di alimentazione e il manuale utente.

Al momento viene proposta ad un prezzo davvero vantaggioso, di appena 78,11 euro. Potete acquistarla direttamente a questo indirizzo.