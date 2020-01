Smarther with Netatmo: il termostato Bticino ora è ancora più smart

I nostri lettori conoscono da tempo Smarther di Btcino: il termostato smart dell’azienda italiana facente parte del gruppo Legrand ve lo abbiamo presentato in occasione del lancio e lo abbiamo pure installato e recensito su questa pagina.

Nel grande stand di Legrand al CES 2020 non c’erano soltanto i componenti smart per quadro Elettrico che saranno disponibili presto in Italia nella serie Btdin e la serratura smart annunciata da Netatmo ma anche un prodotto di particolare interesse per il mercato italiano che, grazie all’integrazione con Netatmo ora acquista nuove capacità di integrazione sia con le serie Living Now e il software Smart Home + Control che con i vari assistenti vocali e le piattaforme di Amazon, Google e, dulcis in fundo, Apple Homekit.

Smarther Bticino with Netatmo si distingue dagli altri termostati smart sul mercato per la sua forma: è adatto sia al montaggio esterno a parete sia all’inserimento all’interno di una scatola 503 (rettangolare) tipica degli impianti italiani.

A sua volta però la versione with Netatmo si distingue dallo Smarther originale per il software rinnovato che è il mix delle opzioni disponibili con quello sviluppato da Bticino (accesso facilitato sul termostato stesso alle informazioni su temperatura e umidità, set point e tasto boost per ottenere un incremento istantaneo e temporaneo di temperatura) e la capacità di interfacciarsi con le varie piattaforme domotiche tra cui Homekit, opzione quest’ultima che manca sullo smarther originale.

Qui sotto potete vedere alcune particolari dell’interfaccia sia del termostato che dell’applicazione di controllo.

A quanto ci è stato riferito da Legrand questo è un prodotto totalmente nuovo e non sarà possibile aggiornare il vecchio Smarther alle capacità del modello “with Netatmo”.

Prezzo e tempi di uscita sono ancora da scoprire ma ci mettiamo in lista d’attesa per provarlo sul nostro impianto e confrontarlo con gli altri termostati smart e/o integrarlo nel nostro impianto di test Living Now with Netatmo. Vi terremo informati.