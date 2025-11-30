Facebook Twitter Youtube
Black Friday, Nilox Ebike Cargo Mid con portapacchi doppi e rinforzati costa 638 €
Black Friday, Nilox Ebike Cargo Mid con portapacchi doppi e rinforzati costa 638 €

Una bicicletta elettrica per chi fa consegne o che ha necessità di trasportare carichi pesanti. È la Nilox Ebike Cargo Mid, un mezzo pensato per spostamenti urbani con carichi aggiuntivi grazie alla sua struttura e alla sua capacità di trasportare pesi oltre che il ciclista. Costa 638€ invece di 729€.

Design funzionale e trasporto versatile

La Nilox Ebike Cargo Mid, come accennato, è progettata per il trasporto urbano combinando pedalata assistita e carico extra. Include un portapacchi posteriore allungato e una pedana anteriore, adatta a borse, scatole o zaini.

La struttura è in acciaio e il telaio a scavalco facilita la salita. Le ruote da 20” e i freni a disco anteriori e posteriori offrono controllo anche su percorsi irregolari e migliorano la stabilità.Anche il cavalletto rinforzato assicura stabilità durante le operazioni di carico.

Black Friday, la bici con portapacchi doppi e rinforzati Nilox Ebike Cargo Mid costa 638 € - macitynet.it

Motore posteriore e autonomia fino a 45 km

Spinta da un motore brushless da 250W installato sul mozzo posteriore, la bici offre supporto alla pedalata fino a 25 km/h. La batteria da 36V e 10Ah garantisce un’autonomia fino a 45 km, sufficiente per gli spostamenti quotidiani e le commissioni in città. Il cambio a 6 velocità Shimano permette di regolare lo sforzo in base al carico trasportato o alla pendenza. Il display LED consente di monitorare velocità e livello della batteria.

Oltre all’equipaggiamento per il carico, la Nilox Cargo Mid dispone di luci LED integrate, parafanghi su entrambe le ruote e una sella imbottita per migliorare il comfort. Il tempo di ricarica è di circa 5 ore.

Black Friday, la bici con portapacchi doppi e rinforzati Nilox Ebike Cargo Mid costa 638 € - macitynet.it

Con una portata massima dichiarata di 120 kg, è adatta anche per tragitti con trasporti più impegnativi, inclusi pacchi o piccole consegne. I pedali pieghevoli ne facilitano lo stoccaggio in spazi ridotti.

Il prezzo su Amazon è ora 638€, in calo rispetto ai 729€ di listino.

