Truffa in corso, la finta chiamata che promette guadagni facili, tutti ci stanno cascando

Ci sono sempre più vittime di quest’ultima frode che fa una promessa specifica, come funziona e cosa sapere per proteggersi

Negli ultimi giorni sembra che stia dilagando un nuovo tipo di truffa telefonica, che inizia con una telefonata da un determinato numero, nel quale viene fatta una richiesta specifica. Sembra che l’inganno sia talmente ben studiato, che in moltissimi stanno cadendo nella trappola.

E’ questa l’ultima di una lunga liste di truffe – telefoniche o online – che sono sempre più insidiose. La cosa importante in questi casi è avere una buona conoscenza dei pericoli che ci circondano, così da poter riconoscere subito un tentativo di truffa.

Come funziona la truffa della telefonata, non rispondere a questo numero

Secondo le tante segnalazioni delle ultime settimane, pare che un nuovo tipo di truffa telefonica stia “mietendo sempre più vittime”. A quanto pare la truffa inizia con una telefonata dal numero 349608484 durante la quale c’è un operatore che finge di essersi messo in contatto con la persona che ha risposto da parte della famiglia Berlusconi per un’importante comunicazione sul trading automatico.

Successivamente il sedicente operatore propone un investimento su piattaforme di trading automatico, con la promessa di guadagni sicuri e veloci, chiedendo quindi dati bancari o di accesso ai vari metodi di pagamento, così da poter accedere successivamente al conto della vittima e riuscire a derubarla. La truffa, dunque, utilizza il rinomato nome Berlusconi come una sorta di “garanzia di successo” per convincere l’utente a fornirgli i dati.

Ma come ci si può proteggere da questa truffa? La cosa importante è ricordarsi il numero telefonico a cui non si deve rispondere, che in questo caso è 349608484. In secondo luogo è bene sapere che tutte le società del gruppo Mediaset e quelle collegate alla famiglia Berlusconi non prevedono iniziative di trading, ne tantomeno investimenti aperti ai singoli cittadini.

Chiaramente il numero telefonico può variare, ma qualora si dovesse ricevere una telefonata con una richiesta del genere o simile, bisogna subito riagganciare e bloccare il numero. Successivamente si può procedere a segnalare quanto accaduto al proprio operatore telefonico e anche alla Polizia Postale, così da informare le autorità della truffa.

Ad ogni modo, in un momento in cui le truffe digitali e telefoniche sono in costante aumento, un’altra cosa che si dovrebbe sempre fare – in caso di richiesta di dati – è effettuare, prima di dire qualsiasi cosa, un controllo sui canali ufficiali. Dunque nel caso della truffa in questione, basterebbe fare una ricerca online per sapere che Mediaset non è impegnata in campagne del genere. Se, invece, l’operatore finge di essere un impiegato della banca, conviene sempre contattare la propria filiale. In assoluto non si devono mai fornire dati personali o legati all’home banking per telefono o via messaggio.