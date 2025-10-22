iPhone 17 Pro in rosa non esiste, o forse si

Ultimamente sui social sono apparse alcune fotografie un po’ inquietanti che mostrano un iPhone 17 Pro (qui la recensione di macitynet) in origine in Arancione cosmico, ma con una tinta completamente diversa da quella scelta da Apple.

Alcuni siti e osservatori hanno dato l’allarme temendo un possibile difetto di produzione, ma il numero estremamente limitato delle segnalazioni esclude che si tratti di un problema diffuso. In realtà il cambio di colore dall’arancione cosmico di Apple a uno strano rosa mal distribuito è dovuto a una reazione chimica tra materiali e alcuni detergenti.

Nei giorni scorsi su Reddit un utente ha condiviso la foto del proprio iPhone 17 Pro in colore Cosmic Orange che, inaspettatamente, è diventato di una tonalità rosa tendente al rose gold. Un fenomeno simile è stato mostrato anche da un utente su TikTok, dove emerge un cambiamento di colore soprattutto nella zona della fotocamera e sui bordi del telefono.

Come anticipato non si tratta di un problema diffuso, quanto piuttosto dio un incidente di percorso limitato ad alcuni casi particolari.

Dai post emersi sembra che questo scolorimento derivi dall’uso di solventi per la pulizia a base di perossido. La scocca dell’iPhone 17 Pro, ricordiamo, è realizzata in alluminio anodizzato, caratterizzato da uno strato artificiale di ossido che serve a proteggerlo dalla corrosione e a mantenere il colore uniforme.

Il perossido, essendo un forte agente ossidante, può compromettere questo strato soprattutto con esposizioni ripetute o prolungate, causando una degradazione superficiale e scolorimenti localizzati dovuti alla reazione del metallo sottostante. Questo spiega perché la variazione cromatica interessa in modo particolare la cornice in alluminio e la parte attorno alla fotocamera e non invece il pannello posteriore in vetro.

Precauzioni e consigli

Per evitare che il cambio di colore al vostro iPhone 17 Pro, allora, Apple consiglia di non utilizzare prodotti di pulizia contenenti candeggina o perossido di idrogeno. Nel suo sito di supporto, Apple raccomanda inoltre di evitare che l’umidità entri nelle aperture del dispositivo e di non immergerlo in agenti pulenti.

