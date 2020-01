Tutta la nuova gamma di cuffie Wireless Sennheiser viste al CES 2020

Un luogo d’ascolto eccezionale, la suite agli ultimi piani del Venetian con vista sulla città in rapida espansione ci ha permesso di provare direttamente le novità per l’ascolto in cuffia di Sennheiser e di rivedere la mitica soundbar Ambeo.

Davanti al panorama di Las Vegas abbiamo indossato 4 nuovi modelli: due in ear e due around Ear oltre al top di gamma Momentum Wireless e alle true wireless per una rassegna di tutta la produzione “consumer” dell’azienda tedesca che comprende anche le fascinose e potenti True Wireless. Ma indiamo in ordine.

Le novità In Ear Sennheiser CX 350BT e CX 150BT

Le più piccole della nidiata sono le Auricolari wireless Sennheiser CX 350BT e CX 150BT sono state concepite per ascoltare musica in movimento e con una durata della batteria di 10 il divertimento è assicurato a lungo termine.

Il modello CX 350BT è dotato di un pulsante di assistente vocale dedicato per un rapido accesso a Siri o Google Assistant.

Tra le caratteristiche tecniche troviamo il supporto per codec audio SBC e AAC (ottimizzato per i sistemi Apple). Il modello CX 350BT offre inoltre il supporto AptX a bassa latenza per mantenere il suono perfettamente sincronizzato con l’azione sullo schermo, ideale quando si godono film o giochi.

Gli auricolari CX 350BT e CX 150BT sono anche compatibili con Bluetooth 5.0 per una connettività veloce e affidabile e, grazie all’accoppiamento multiplo, possono essere collegati contemporaneamente a due dispositivi.

Qui sotto le immagini dal vivo degl auricolari in versione bianca o nera.

Il prezzo del modello CX 350BT è di 99,95 € e quello di CX 150BT di 79,95 €.

Le novità Over Ear Sennheiser HD 450BT e HD 350BT

Le nuove cuffie HD 450BT e HD 350BT di Sennheiser hanno in comune la qualità audio, la libertà della connessione wireless, la durata della batteria di 30 ore e l’accesso immediato all’assistente vocale. L’HD 450BT offre anche la cancellazione attiva del rumore e può essere collegata anche via cavo.

Entrambe sono dotate della più recente tecnologia wireless tra cui compatibilità Bluetooth 5.0 e il supporto ai codec wireless di alta qualità, tra cui AAC, AptX e AptX a bassa latenza per una perfetta sincronizzazione audio con video.

Qui sotto una panoramica con vari dettagli delle due versioni in bianco e in nero.

Il prezzo al pubblico del modello HD 450BT è di 199,95 € mentre per il modello HD 350BT parliamo di 119,95 €.

In mostra anche l’eccellente soundbar Ambeo senza subwoofer e con Dolby Atmos da tempo presente sul mercato.

Qui sotto le Momentum Wireless: le cuffie più complete di Sennheiser con collegamento wirelese vendute a 399 € di listino.

E infine le Momentum True Wireless , anch’esse presentate ad IFA Berlino dello scorso settembre che vanno a far concorrenza alle Airpods Pro di Apple.

Per tutte le altre informazioni sui dispositivi Sennheiser vi rimandiamo al sito dell’azienda.

Le cuffie Sennheiser sono disponibili anche su Amazon con offerte periodiche.