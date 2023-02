Tutti gli sconti No-IVa Amazon ancora attivi su Mac, iPhone, iPad ed Apple Watch

I primi segni di esaurimento dei prodotti in promozione di questa grande giornata di sconti sui prodotti Apple cominciano a manifestarsi ma se anche non tutto quel che era in offerta con ribassi fino al 25% questa mattina è ancora disponibile, restano tante occasioni da prendere al volo.

Mac in sconto del 18%

Tra i computer portatili sono, purtroppo, spariti gli sconti di modelli con processore M2 Ultra da 16″. Nella vetrina c’è però ancora abbondanza di sconti. Lo sconto del 18% tocca ancora i MacBook Pro M2 da 14″ con processore M2 Pro e GPU da 16 (2048€ invece che 2499€) e 19 core (2539 € invece che 3099€) con risparmi fino a oltre 500 € e il MacBook Pro 16 con processore M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core (2539 € invece che 3099 €)

Sono in sconto anche i MacBook Pro da 13″. Questa sarebbe la “cenerentola” dei MacBook Pro ma il fatto che ha un processore M2 e il prezzo collocano questo portatile in una prospettiva differente. Anche qui i risparmio sono molto buoni e il prezzo di ingresso di appena 1335 € rende questo portatile molto appetibile per la scuola, l’ufficio e anche il lavoro.

In sconto ci sono anche diversi iMac sia nella versione GPU 7 core con due porte USB (1263 € invece che 1579 €) che nella versione con GPU 8 core e quattro porte (1479 € invece che 1809 €), ma tra i desktop lo sconto è quello sul Mac mini; anche se non troviamo più in sconto, purtroppo, la versione con disco da 256 GB che aveva in prezzo più basso di quello scontato con processore M1, c’è in offerta quello con 512 GB di disco fisso e processore M2 a 785 € invece che 959 €

iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 13

Il 18% riguarda, ancora diversi modelli di iPhone davvero richiesti come l’iPhone 14 Pro Max da 1 TB che per alcuni colori (come l’argento) scende a 1753 € contro i 2139 € che vi chiede Apple. Lo sconto comunque resta ancora operativo su quasi tutti i modelli di iPhone 14 Pro Max, inclusi i più (relativamente) economici modelli da 128 GB. Mancano all’appello solo diversi colori da 512 GB.

Per quanto riguarda gli iPhone 14 Pro lo sconto del 18% che si applicava a tanti modelli ( tra cuoi versione argento da 512 GB di iPhone 14 Pro 1417€ invece che 1729€ e alla versione da 1 TB 1630€ invece che 1989€) sono invece spariti.

In sconto trovate anche gli iPhone 14 Plus. Qui la maggior parte dei colori in promozione riguarda il taglio da 128 GB, quello di base. Ribassato scende a 966€ invece che 1179 €. Trovate in sconto anche il modello da 512 GB in un paio di colori; lo pagate 1285 € invece che 1569 €

Siamo all’inverso in fatto di tagli di memoria e di sconti se andiamo a guardare gli iPhone 14. Qui il ribasso del 18% tocca praticamente tutti i modelli da 512 GB. Li pagate 1163 € invece che 1419 €. Il modello da 128 GB invece si è assestato, da alcuni giorni, su uno sconto del 13%

Se vi interessa iPhone 13 (un modello che è ancora in vendita e che rappresenta una serissima alternativa nel rapporto prezzo prestazioni ad iPhone 14) non avete che l’imbarazzo della scelta. Lo sconto riguarda sia la versione da 128 GB in diversi colori (prezzo di 769,99€ invece che 939€) sia la versione da 256 GB (867€ invece che 1059 €) che la versione da 512 GB (1056 € invece che 1289 €)

Apple Watch Ultra, Apple Watch 8 ed Apple Watch SE

Nel campo degli Apple Watch non alcun dubbio che al momento lo sconto più interessante di cui possiamo darvi conto è quello su Apple Watch Ultra. A ieri, mai questo smart watch che rappresenta la vera novità dell’autunno (potenzialmente superiore a quella di iPhone 14) era stato scontato così tanto; lo pagate solo 826€ in tutte le sue versioni. In pratica 180 euro in meno del prezzo che chiede Apple.

Sull’altro fronte, quello del mondo entry level, vi segnaliamo gli Apple Watch SE 2 al minimo storico. Si parte da apple 253 euro per la versione con cassa da 40mm per arrivare a 327 € per la versione da 44mm con rete cellulare.

Non mancano anche alcuni modelli di Apple Watch 8 in ribasso anche in questo caso del 18%. Nel caso dell’Apple Watch 8 gli sconti sono attivi specialmente sui modelli con cassa in acciaio e rete cellulare. Ma non mancano ottimi affari anche sui modelli con cassa in alluminio sempre con rete cellulare. È il caso di questo Product RED da 44mm che scende a 548 € invece che 669 €

iPad, iPad Pro, iPad mini e iPad Air

Se vi interessa un iPad per la scuola, come sostituto di un PC, o per l’intrattenimento casalingo oggi è… Natale potete infatti comprare in sconto sia versione da 64 Gb, con prezzo a partire da 349 € (invece che 439€) che quella da 256 GB che costa 523 € (invece che 639 €)

Su Amazon lo sconto del 18% arriva anche sugli iPad da 10,9 di nuova generazione. Ad essere scontati, purtroppo, non sono le versioni da 64 GB. Ma potete risparmiare più di 150€ sul modello da 256 GB senza rete cellulare e ancora di più se comprate quelli con rete cellulare

Apple manda in sconto anche un grande numero di iPad mini. La versione più conveniente è quella da 64 GB che a costa 540 euro € in vari colori, ma lo sconto riguarda anche un largo numero di altri tagli di memoria e colori ad esempio quelli da 256 Gb sempre con solo Wi-Fi, quello da 64 GB con rete cellulare (704 € invece che 859 €) e quelli da 256 Gb con rete cellulare (867,95 € invece che 1059 €). Molti sono in quantità limitate

Tra gli iPad Pro vi segnaliamo che sono ancora attivi gli sconti sugli iPad Pro 12,9″ M2 lanciati qualche mese fa tornano in sconto e nel profluvio di ribassi da 18% diventa possibile comprarne uno spendendo solo 1204€. Ma se volete esagerare e comprarvi il modello da 1 TB o addirittura 2 TB si arriva a risparmiare qualche cosa come quasi 500€.

Gli sconti del 18% piovono anche sul mondo iPad Pro 11″ M2 con offerte che vanno dal 18% al 24% e un risparmio che si avvicina quasi a 600€. Scorrendo la vetrina degli iPad Pro 11″ si trovano comunque scontati del 18% quasi tutti i modelli.

iPad Air 5 con M1 (recensito da Macitynet qui) va pure in sconto. La promozione è particolarmente interessante perché permette di risparmiare sulla versione da 64GB con un prezzo di partenza di appena 649€ (contro 789 del listino Apple), quindi con un risparmio di quasi 150 €. Sono in sconto anche i modelli da 256GB (810 € invece che 989€) e anche qualche colore della versione con rete cellulare da 256 GB (974 € invece che 1189 €)