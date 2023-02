Tastiere e cover per i nuovi iPad in sconto

Nell’elenco di prodotti in sconto del 18%, tra cui anche molti iPad Pro 11″, iPad Pro 12″, iPad di nona e decima generazione, ci sono anche da segnalare alcune interessanti offerte su accessori per iPad.

In particolare trovate oggi in sconto le eccellenti tastiere di Apple, tra cui per la prima volta anche le Magic Keyboard Folio per iPad di decima generazione. Questa tastiera per la prima volta adotta un design in due pezzi, una soluzione intelligente per sfruttare ancora meglio le molteplici funzioni messe a disposizione.

Infatti Magic Keyboard Folio funge da custodia di protezione per il retro e anche per la parte frontale del display del tablet, serve come cavalletto e sostegno, mette a disposizione trackpad, una tastiera con pulsanti dotati di 1 mm di corsa e finalmente anche una fila di tasti funzione. È il compagno ideale per questo tablet o, come dichiara Apple, la sua anima gemella, che avvicina molto l’esperienza d’uso del tablet a quella di un MacBook.

Questa tastiera costerebbe 299 € ma la pagate solo 245 € per la versione in Italiano. O addirittura 206 € se una tastiera con layout inglese può andare bene.

Se avete un iPad di decima generazione, trovate in sconto anche la Apple Smart Folio in vari colori (il più economico è il rosso che costa 66 € invece di 100€). Ottima promozione anche per la Apple Smart Folio per iPad Pro 12,9″ (91 € invece di 125 €) e quella per iPad Pro 11″ (75,39 € invece di 100 €)

In sconto troviamo anche le Apple Magic Keyboard per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione (351 € invece che 429€) e quella per iPad Pro 11″ (302 € invece di 369 €). In sconto c’è anche la Apple Smart Keyboard Folio (179 euro invece che 219 €)