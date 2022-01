Tuya annuncia il supporto Matter al CES 2022

Anche Tuya, uno dei protagonisti in fatto di dispositivi smart per la casa, annuncia dal CES 2022 il suo supporto allo standard Matter, un impegno per garantire che i clienti e i partner commerciali possano salire a bordo del nuovo standard di connettività per la casa intelligente e fornire agli utenti un’esperienza sempre più comoda e versatile.

Tuya e i marchi leader di mercato, come Calex e Geeni, stanno pianificando di lanciare una nuova serie di prodotti di consumo che supporteranno anche lo standard Matter nel 2022, quando verrà finalmente lanciato il nuovo protocollo di comunicazione.

Introdotto da Amazon, Apple, Google, Comcast e Connectivity Standards Alliance (CSA), Matter mira a fornire uno standard per il controllo della casa intelligente unificato, così da consentire l’interoperabilità tra dispositivi e piattaforme di casa intelligente.

In qualità di membro del consiglio di amministrazione di CSA e uno dei primi membri del Matter Work Group, Tuya ha ampliato il suo impegno per promuovere standard aperti universali che consentano ai prodotti IoT di connettersi e interagire in modo sicuro, fornendo supporto tecnico al gruppo di lavoro e lavorando a stretto contatto con i principali partner della piattaforma per garantire che i dispositivi abilitati per Tuya funzionino con Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e Samsung Smartthings

Con oltre 446.000 sviluppatori registrati e più di 1.100 categorie di prodotti nell’ecosistema Tuya, il supporto della società per Matter, non solo consentirà ai suoi partner dell’ecosistema di essere tra le prime aziende a rilasciare dispositivi compatibili con questo standard una volta lanciato ufficialmente, ma fornirà anche ai consumatori una più ampia varietà di soluzioni per la casa intelligente compatibili con Matter.

Aggiungendo il supporto per Matter, Tuya continua i suoi sforzi per garantire più connessioni tra più dispositivi e aumentare la compatibilità per i consumatori. Insieme ad altri partner in tutti i settori, Tuya mira all’innovazione continua e alla trasformazione del futuro della connettività.

