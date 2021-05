Apple, Amazon e Google hanno presentato lo standard ‘Matter’ per la connettività

Connectivity Standards Alliance, alleanza che vede la partecipazione di Apple, Amazon Google e centinaia di altri produttori, ha annunciato “Matter”, nuovo standard interoperabile e sicuro per la connettività progettato per i dispositivi per la Smart Home.

Conosciuto in precedenza con il nome “Project CHIP” (Connected Home over IP), Matter è un protocollo di connettività che, partendo da quelli esistenti, permette il dialogo tra i diversi dispositivi all’interno del medesimo ecosistema.

Lo standard in questione sfrutta tecnologie già ampiamente note e apprezzate, come WiFi, Bluetooth LE (Low Energy) e Thread (uno standard wireless recente che si trova nell’ultima versione di Google Nest Hub, in alcuni router domestici e anche negli HomePod Mini di Apple).

Matter è presentato come in grado di assicurare la compatibilità tra più dispositivi per la smart home e servizi voce quali Amazon Alexa, HomeKit, Google Assistant, SmartThings e altri ancora, con le prime specifiche utilizzabili su reti esistenti quali Ethernet, WiFi, Thread e Bluetooth Low Energy.

L’alleanza che ruota intorno a questo standard promette: semplicità (facilità di acquisto dei prodotti e uso), interoperabilità (dispositivi di brand vari che funzionavano insieme nativamente), affidabilità, sicurezza e flessibilità (possibilità di impostare e controllare i dispositivi da più ecosistemi contemporaneamente).

I dispositivi certificati Project Chip dovrebbero arrivare entro la fine di quest’anno, abbracciando tecnologie di tutti i tipo: sistemi di sicurezza, videocamere, luci, regolazione del clima e del comfort, lucchetti porte, sensori, elettrodomestici, TV ecc.

Tra le aziende che hanno deciso di adottare questo protocollo, ci sono: ASSA ABLOY, Comcast, Espressif Systems, Eve Systems, Google, Grundfos Holding A/S, Huawei, Infineon Technologies, LEEDARSON, Legrand, Nanoleaf, Nordic Semiconductor, NXP Semiconductors, Qorvo, Resideo, Schlage, Schneider Electric, Signify, Silicon Labs, SmartThings, Somfy, STMicroelectronics, Texas Instruments, Tuya Smart, ubisys, Wulian e Zumtobel Group.