TCL mostra il TV mini LED 8K da 85” più sottile al CES 2022

TCL, uno dei principali attori nel settore televisivo globale e dell’elettronica di consumo, torna a esporre le proprie novità al CES 2022: i visitatori possono ammirare il prototipo del più sottile TV Mini LED 8K di TCL, l’ultimo iPQ Engine del costruttore e una dimostrazione dell’ecosistema Matter per la casa smart.

TCL espone in fiera anche le ultime tecnologie in fatto di display, Mini LED e QLED TV, di monitor ad alte prestazioni, oltre ai dispositivi mobili più recenti, agli occhiali AR e una gamma completa di dispositivi per la smart home, presso la Central Hall #17017, Las Vegas Convention Center.

Da quando ha presentato il suo primo prototipo di TV con retroilluminazione Mini LED al CES 2018, TCL si è concentrata sullo sviluppo della tecnologia Mini LED ed è diventata tra i nomi più importanti nel settore dei display TV. Quest’anno TCL presenta in anteprima un prototipo di TV Mini LED 8K da 85 pollici: si tratta del TV Mini LED più sottile, spesso appena 3,9 mm caratterizzato da oltre 2.000 zone local dimming, capaci di offrire un contrasto elevato e una gamma colore estremamente ampia.

Allo stand TCL ci sono anche zone dedicate a esperienze interattive, dove è possibile esplorare la tecnologia alla base delle innovazioni TCL. L’azienda mostra il suo ultimo chip iPQ Engine, che sfrutta una tecnologia di deep learning per l’ottimizzazione delle immagini e della luminosità, con l’obiettivo di offrire una qualità di livello superiore.

Sempre al CES 2022 TCL offre inoltre dimostrazione dell’ecosistema IoT Matter. Questo vuole essere uno standard unificante del settore: un sigillo di approvazione per garantire che i dispositivi intelligenti di diversi marchi e costruttori funzionino insieme senza problemi. Sarà in grado di aumentare il livello di connessione tra più oggetti, migliorando la compatibilità tra i dispositivi a tutti vantaggio dei consumatori.

