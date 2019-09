tvOS 13 appena rilasciato: la Apple TV con Apple Arcade, nuova interfaccia e controller PS4 e XBOX

tvOS 13 è la nuova versione del software che gestisce Apple e che introduce una serie di interessanti novità. L’aggiornamento è gratuito e si avvia dalla voce apposita del menu del set top box con la mela.

La prima delle novità è il supporto multiutente con la possibilità, come avviene con Netflix, di accedere, utente per utente ai propri programmi preferiti.

L’interfaccia cambia con un centro di controllo che assomiglia a quello di iOS e collegato ai singoli account: il tutto permetterà di gestire Apple TV attraverso i compositi gusti della famiglia anche in relazione ai servizi Apple TV+ e Apple Arcade che la scatoletta nera è in grado di distribuire.

Allo stesso modo anche gusti, preferenze e librerie di Apple Music potranno essere calibrate per il singolo utente e, come accade su iOS 13 e iPadOS i brani musicali potranno essere accompagnati dalle visioni dei testi sincronizzati con le note per una esperienza Karaoke o “sing-along” o semplicemente per imparare i versi di una canzone ci piace nella nostra lingua o in una lingua straniera.

Ovviamente una parte da leoni la fa Apple Arcade visto che tutti i titoli disponibili su iOS (e poi macOS) sono già disponibili su Apple TV con le opportune limitazioni (o espansioni) di interfaccia e di grafica.

Ci sono anche nuovi spettacolari salvaschermo in 4K HD con filmati che porteranno gli spettatori alla scoperta dei fondali marini. Girati in collaborazione con la BBC Natural History Unit, il team dietro la serie “Blue Planet”.

tvOS 13 è compatibile sia con Apple TV 4K (quinta generazione) che con Apple TV HD (quarta generazione) nelle varie dotazioni di memoria. Apple TV 4K costa 199 Euro nella versione a 32 GB e 219 nella versione da 64 GB (che vi consigliamo assolutamente se volete usare a fondo Apple Arcade). Apple TV HD costa 159 Euro nella versione da 32 GB.

Si acquistano nei negozi Apple, negli Apple Premium Reseller, nei grandi retail e anche su Amazon.

Apple TV funziona anche come Hub Homekit per controllare tutti i dispositivi compatibili con Wi-fi e Bluetooth e i gateway collegati anche da fuori casa.

In questa pagina vi mostriamo alcune schermate di Apple Arcade con i titoli parzialmente in italiano.

Noi abbiamo già cominciato a giocare con la Golden master ed un grande aiuto lo danno i controller di PS4 e XBOX ora pienamente compatibili con Apple TV. Altre schermate sono in arrivo nelle prossime ore.

