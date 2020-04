Twelve South Colorkit cambia colore dei MacBook Pro

Le colorazioni dei prodotti Apple sono sempre molto gradite dagli appassionati, ma per chi è stanco dei MacBook Pro disponibili solamente in grigio e argento il nuovo accessorio Twelve South Colorkit permette agli utenti dei portatili professionali di Cupertino di cambiare tinta, dentro e fuori il portatile, scegliendo tra 5 diversi colori vivaci.

A differenza della maggior parte delle cover colorate viste finora, che rivestono solo l’esterno del portatile, il nuovo Twelve South Colorkit è un involucro più sottile che ricopre la macchina dentro e fuori, tastiera inclusa. Nella confezione sono infatti inclusi rivestimenti in tinta unita per la parte superiore, quella inferiore, per il piano di lavoro e anche per la tastiera.

Al lancio Twelve South Colorkit è proposto per MacBook Pro 13” nelle colorazioni Aqua, Black, Coral, Forest Green e Deep Rose. Un leggero strato adesivo mantiene in posizione gli involucri colorati, senza lasciare alcun residuo sul portatile. Il costruttore assicura che se al primo tentativo l’installazione non è perfetta, è possibile staccare e riposizionare i pannelli colorati senza alcun problema.

Per la tastiera viene fornita una sottile membrana in silicone con lo stesso colore degli altri pannelli per rendere l’aspetto più omogeneo: per completare l’opera Twelve South consiglia agli utenti di scegliere una immagine di sfondo del desktop con una tinta che richiama quello dell’esterno.

Oltre a cambiare e personalizzare il look dei nostro MacBook Pro Twelve South Colorkit protegge lo chassis dai graffi e previene la colorazione delle lettere sui tasti del portatile. Negli USA è già disponibile per l’acquisto al prezzo di 30 dollari, circa 27 euro, per MacBook Pro 13” in 5 colorazioni. Twelve South invita gli utenti a segnalare il portatile Apple di cui vorrebbero modificare il colore ed eventualmente anche il proprio colore preferito se non incluso nell’offerta iniziale, così è lecito attendersi in futuro nuove proposte anche per altri modelli di notebook della Mela e nuovi colori.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano degli accessori Twelve South dedicati al mondo Apple sono disponibili a partire da questa pagina. Invece per tutti gli articoli che parlano di Mac si parte da qui.