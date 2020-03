Orico 9528U3, docking station in alluminio con due slot in sconto a 79,99 euro

Una pratica docking station per l’accesso veloce a unità HDD direttamente dal computer: è Orico 9528U3, un dispositivo che in questi giorni, grazie ad un codice, comprate in sconto a soli 79,99 euro spedizione compresa.

Questo accessorio consente di collegare qualunque hard disk da 3.5″ al computer (fino a 32 TB in totale, quindi per un massimo di 16 TB per ogni disco) sfruttando l’interfaccia USB 3.0, capace comunque di funzionare anche sui computer con versioni meno recenti dell’USB.

L’accessorio non è molto ingombrante e i dischi si inseriscono nella parte anteriore dell’unità, che risulta così molto comoda per chi ha a che fare spesso con HDD: essendo infatti di tipo Plug and Play e dotata di tecnologia Hot Swapping, basta inserire l’unità e collegarla al computer, senza doverlo riavviare o installare driver aggiuntivi. In pratica non c’è bisogno di montare i dischi in astucci dedicati, svitare e avvitare viti, rendendo perciò possibile recuperare dati ed eseguire varie operazioni “al volo” molto comodamente.

La scocca di Orico 9528U3 è costruita in lega di alluminio, con spessore di appena 4 millimetri, e supporta tutti i dischi rigidi SATA (I / II / III) da 3,5”. Supporta il protocollo di accelerazione UASP con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

E’ compatibile con computer Windows (a partire dalla versione XP, con macOS a partire dalla versione 10.2 e con i sistemi operativi basati su Linux. Per chi lo acquista, l’azienda fornisce 12 mesi di garanzia e supporto tecnico a vita.

Il prezzo di acquisto su Amazon è di 100 euro, che potete ridurre a 79,99 euro usando il codice IPMMXDT4. La spedizione è compresa nel prezzo.