Twitter dice addio al codice di condotta sulla disinformazione della Commissione europea

Twitter ha deciso di recedere da un accordo siglato con la Commissione europea, un codice deontologico con il quale l’azienda si impegnava ad attuare pratiche per contrastare la disinformazione.

Nel 2018 Twitter e altre aziende del mondo IT hanno firmato un accordo per conformarsi volontariamente ad un codice di condotta sulla disinformazione che vede la partecipazione di fact-checker, varie aziende legate all’ecosistema dell’advertising e organizzazioni della società civile (qui l’elenco degli attuali firmatari) tutte a vario titolo con competenze specifiche sulla disinformazione.

Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno e i servizi della commissione, evidenzia in un tweet l’abbandono di Twitter, spiegando che restano ad ogni modo degli obblighi, sottolineano che “puoi fuggire ma non puoi nasconderti”.

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation.

But obligations remain. You can run but you can’t hide.

Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25.

Our teams will be ready for enforcement.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023