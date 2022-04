UE, dopo DMA arriva DSA con gli algoritmi per i contenuti in chiaro per Google, Meta…

Il DMA (Digital Markets Act), l’atto normativo della Commissione europea che dovrebbe permettere di riequilibrare i rapporti di forza con le big tech, non è la sola novità alla quale i big del settore IT dovranno fare attenzione, ma c’è anche il Digital Services Act (DSA) o regolamento sui servizi digitali, insieme di norme che prevedono “nuovi obblighi e responsabilità per gli intermediari digitali, e soprattutto per le piattaforme online, riguardo ai contenuti che essi ospitano – ovunque si trovino nell’UE”.

Un accordo è stato raggiunto nella notte tra venerdì e sabato, dopo una consultazione trilaterale finale tra Commissione, Parlamento e Consiglio.

Mentre il DMA stabilisce nuove norme per regolare le pratiche dei cosiddetti “gatekeeper” – che sconvolgeranno profondamente il modello economico su cui si basa l’App Store, oltre a garantire ai fornitori esterni l’accesso e l’interoperabilità all’hardware, al software utilizzato dalle aziende tecnologiche, il DSA stabilisce le responsabilità delle piattaforme su questioni di disinformazione e manipolazione costringendole a tenere conto di trasparenza e funzionalità di controllo. Saranno fissati obblighi riguardano ai contenuti ospitati, e legislazioni nazionali o europee potranno inserirsi in questo quadro generale, definendo quali sono i contenuti illegali – come l’incitamento all’odio o alla violenza, il terrorismo, la pornografia infantile o la vendita di prodotti illegali o contraffatti – ed eventuali rimedi.

Today’s agreement on #DSA is historic.



Our new rules will protect users online, ensure freedom of expression and opportunities for businesses.

What is illegal offline will effectively be illegal online in the EU.



A strong signal for people, business & countries worldwide.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2022