Netflix e il tasto nascosto per nascondere contenuti

Netflix propone consigli sui contenuti da guardare in base alle visionai precedenti. Se questo, generalmente, può essere considerato un fattore positivo, alle volte di trasforma in un vero incubo. Ad esempio, immaginate se un vostro amico utilizza il profilo per guardare un’intera serie che odiate. Da quel momento in poi sarete invasi da consigli su contenuti simili. Ecco come risolvere con il tasto per nascondere i titoli dalla cronologia di visione. Il tasto per nascondere, è leggermente nascosto.

Se volete cancellare dalla cronologia alcuni contenuti visionati, sappiate che c’è un tasto apposito, anche se in realtà è un po’ sepolto tra i vari menù di Netflix. Per farlo è sufficiente seguire questi passaggi:

Accedere alla pagina del proprio account Account

aprire la sezioni Profili e filtro famiglia per il profilo da aggiornare

per il profilo da aggiornare aprire Attività di visione contenuti per quel profilo

Quando siete giunti in questa pagina potrete effettivamente vedere tutti i contenuti guardati. Da qui, sarà sufficiente fare clic sull’icona Nascondi che si trova accanto ad ogni titolo, ossia quella icona a forma di cerchio con la barra obliqua al suo interno. Se si tratta di un episodio di una serie, verrà chiesto se si desidera nascondere l’intera serie.

Inoltre, in fondo alla stessa pagina, sarà presente anche il tasto “Nascondi tutti”, così da ottenere l’effetto di nascondere tutti i contenuti in un solo clic.

Da notare, che quando si nasconde un titolo dalla cronologia di visione, non saranno più visualizzati su Netflix come serie TV o film guardati. Inoltre, mon saranno più utilizzati come riferimento per consigli su altri titoli simili, a meno che non li si guarderà nuovamente. Infine, questi contenuti saranno anche rimossi dalla riga Continua a guardare.

La rimozione di un titolo da tutti i dispositivi collegati può richiedere fino a 24 ore. Non è possibile nascondere i titoli se si accede alla pagina Attività da un profilo Bambini.