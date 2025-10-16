Un Airtag ti sta seguendo? Puoi prevenire il problema attivando una semplice funzione

Un AirTag ti sta seguendo? L’ IPhone segnala la presenza? Ecco come si può prevenire il problema: basta attivare una semplice funzione.

L’AirTag è tra gli oggetti cult di Apple, uno strumento che sin dal suo debutto sul mercato ha avuto un eco mediatico rilevante, anche perché ha diverse funzionalità considerate utili nel vivere quotidiano. Viene associato al proprio IPhone e permette di tracciare un oggetto, come ad esempio le chiavi, evitando così di perderlo. Tuttavia può avere degli effetti collaterali non indesiderati, per questo Apple lo ha progettato scoraggiando il tracciamento indesiderato. Si può così evitare lo stalking e di essere seguiti a nostra insaputa.

L’azienda ha infatti previsto una semplice funzione che si può attivare quando lo smartphone segnala che si è seguiti senza aver dato l’autorizzazione. Se sul telefono compare la scritta “L’AirTag è stato rilevato in movimento con te” qualcuno sta tracciando movimenti non autorizzati e per evitare che venga identificata la propria posizione basta attivare la funzionalità prevista. Ecco cosa fare.

In primo luogo occorre è trovare l’AirTag sconosciuto: facendo tap sul messaggio si viene portati nell’app Dov’è qui basterà cliccare sul dispositivo indicato, se non emette nessun suono vuol dire che il tag non è più nelle vicinanze. Inoltre se l’Airtag è separato dal suo proprietario per più di tre giorni emetterà un segnale, così che possa essere ritrovato.

AirTag e gli avvisi di sicurezza: come disattivarli

Se l’AirTag individuato è già noto, sempre sull’app è possibile disattivare le segnalazioni e cliccando su “Scopri di più su questo AirTag” si possono scoprire tutti i dettagli dell’apparecchio: funzione utile quanto l’oggetto è stato smarrito. Invece cliccando su “Istruzioni per disabilitare l’AirTag” si potrà disattivare completamente l’associazione Tag e IPhone, si interromperà anche la condivisione della posizione.

Dopo aver cliccato su ogni messaggio indicato dall’app Dov’è è importante seguire la procedura indicata sul telefono. Sono solo pochi passaggi, chiari e facili d’applicare che permetteranno di apportare maggiori sicurezze. Inoltre se persiste il dubbio di essere seguiti e di subire diverse pressioni al limite dello stalking è bene identificare il tag e le sue caratteristiche e rivolgersi alle forze dell’ordine che faranno tutte le opportune verifiche.

Fornendo loro l’AirTag o il relativo numero di serie identificato tramite l’app Dov’è sarà molto più facile scoprire chi si cela dietro il tag e perché ha deciso di seguire ogni vostro movimento. La polizia postale si attiverà per attivare tutti i necessari adempimenti per porre fine allo stalking.