Differenze tra M4 e M5, cosa cambia tra i due chip Apple

Apple presenta il chip M5 dei nuovi MacBook Pro 14″, iPad Pro, e Apple Vision Pro, come un SoC in grado di garantire “un grande salto avanti”, sia sul versante AI, CPU e GPU.

Cupertino vanta una GPU di nuova generazione con un Neural Accelerator in ogni core, che raggiunge prestazioni di picco per l’elaborazione AI “oltre 4 volte superiori rispetto a M4”, una CPU più potente, un Neural Engine più veloce e maggiore banda di memoria unificata

Di seguito vediamo cosa cambia a livello di specifiche:

Apple M4 (2024) Apple M5 (2025) CPU Fino a 10‑core CPU (4 performance core + 6 efficiency core ). Fino a 10‑core CPU (4 performance core + 6 efficiency core). Prestazioni fino al ~15% più veloci nel multithread rispetto a M4. GPU 10‑core GPU con Dynamic Caching, ray tracing, hardware mesh shading. 10‑core GPU, nuova architettura con Neural Accelerator in ogni core della GPU. Prestazioni fino al ~30% più veloci rispetto a M4 e fino al ~45% più veloci con le app che usano il ray-tracing.‑. Neural Engine 16‑core Neural Engine, up to 38 TOPS. 16‑core Neural Engine migliorato, più veloce di M4 (TOPS not indicato). Neural Accelerator nella GPU. Larghezza banda memoria unificata 120 GB/s. 153 GB/s (circa +30% rispetto M4). Capacità memoria unificata Fino a 32 GB. Fino 32 GB. Processo produttivo TSMC 3 nm (seconda‑gen, N3E). TSMC 3 nm (terza‑gen). Performance ed efficienza superare a N3E. Potenza / efficienza energetica Prestazioni per watt all’avanguardia nel settore. Ulteriori ottimizzazioni prestazioni per watt

Performance AI/ML

Ambito AI M4 M5 Elaborazioni GPU AI Nessuna unità AI dedicate nella GPU. Affidamento a NPU/CPU per ML. Acceleratori neurali in ogni core della GPU. Accelerator in each GPU core. rire Prestazioni di picco della GPU oltre 4 volte superiori rispetto a M4. Neural Engine 16‑core, fino a 38 TOPS. I carichi di lavoro di inferenza possono essere eseguiti in modo efficiente e privato Neural Engine 16‑core migliorato Possibile esecuzione di modelli di diffusione in app quali DrawThings o l’esecuzione di grandi modelli linguistici in locale usando piattaforme come webAI. Memoria per i modelli AI Larghezza di banda 120 GB/s unified a support I modelli di medie dimensioni Banda di memoria unificata aumentata di quasi il 30% arrivando a 153 GBps a supporto dell’esecuzione di modelli di grandi dimensoni on device. Integrazione con framework Core ML e Metal Performance Shaders. Supporto a tutti I framework utilizzabili con M4 e possibiliti di programmare direttamente i Neural Accelerator con le API Tensor in Metal 4.

Apple afferma che la GPU di M5 offre capacità grafiche superiori e ray tracing di terza generazione che, insieme, permettono prestazioni grafiche fino a 45% superiori rispetto al chip M4.

Sempre secondo Cupertino, M5 ha “i performance core più veloci al mondo”, con una CPU fino a 10-core costituita da sei efficiency core e fino a quattro performance core. Insieme offrono prestazioni multi‑thread fino al 15% più veloci rispetto a M4.

M5 ha anche un Neural Engine 16‑core migliorato, un media engine, e banda di memoria unificata aumentata di quasi il 30% che arriva a 153 GBps.

Architettura GPU

Grazie all’architettura della GPU di nuova generazione, ogni blocco di elaborazione del chip M5 è in pratica ottimizzata per l’AI. La GPU 10‑core vanta un Neural Accelerator dedicato in ogni core, in grado di offrire prestazioni di picco della GPU oltre 4 volte superiori rispetto a M4, e oltre 6 volte quelle raggiunte dal chip M1 per l’elaborazione AI.

Grazie alla GPU di ultima generazione e ai core shader migliorati, M5 promette prestazioni grafiche superiori, fino al 30% più veloci rispetto a M4 e fino a 2,5 volte più rapide rispetto a M1. M5 include inoltre il motore di ray tracing di terza generazione di Apple, con prestazioni grafiche fino al 45% superiori nelle app che usano il ray tracing. Insieme alla cache dinamica di seconda generazione con nuova architettura, la GPU può offrire gameplay più fluido, immagini più realistiche nelle app 3D, e tempi di rendering più veloci per i progetti grafici particolarmente complessi e altre applicazioni con effetti visivi elaborati.

Neural Engine

Il Neural Engine 16‑core più veloce offre prestazioni AI all’avanguardia con grande efficienza energetica. Apple sottolinea che insieme ai Neural Accelerator nella CPU e GPU fa di M5 un chip interamente ottimizzato per i carichi di lavoro AI.

Memoria migliorata

M5 offre una banda di memoria unificata di 153 GBps, un aumento di quasi il 30% rispetto a M4 e oltre il doppio rispetto a M1. L’architettura di memoria unificata permette all’intero chip di accedere a un unico grande pool di memoria, consentendo di eseguire modelli AI di grandi dimensioni completamente on‑device.