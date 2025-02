Un filmato mostra come è stato creato il chip-modem C1

Pubblicità

Tra le novità di iPhone 16e c’è il chip-modem C1, il primo modem cellulare progettato dalla Casa di Cupertino.

Apple sottolinea che C1 offre una connettività 5G “rapida e affidabile” e che, in combinazione con il SoC A18 e la gestione dei consumi avanzata di iOS contribuisce alla durata della batteria.

Per evidenziare peculiarità del chip in questione, Apple ha invitato alcuni YouTuber e giornalisti all’Apple Park di Cupertino, permettono loro di accedere ai laboratori dove è stato sviluppato il chip in questione, eseguire dei test e parlare con gli ingegneri della Casa di Cupertino che hanno creato il chip.

Apple sottolinea che C1 è il modem con il più basso consumo energetico mai integrato in iPhone, uno dei vantaggi rispetto ai modem-cellulare di Qualcomm.

All’interno dei “modem testing lab” di Apple, gli ingegneri della Mela hanno lavorato per anni alla creazione di C1, per comprendere il comportamento in diverse condizioni utilizzando una serie di apparecchiature per le prove. I test in laboratorio hanno permesso di identificare e risolvere problematiche riscontrate prima della produzione vera e propria.

Il chip-modem C1 è stato testato in diverse condizioni ambientali e fisiche all’interno di camere climatiche, sottoposto a test a diverse temperature estreme per garantire che possa funzionare nelle condizioni più difficili. Sono stati eseguiti più e più volte test per garantire la resistenza all’uso quotidiano, verificando il comportamento con reti congestionate, ma anche in aree rurali dove il segnale può essere più debole.

Johny Srouji, vice presidente senior di Apple responsabile tecnologie hardware, ha riferito a Reuters che il sottosistema C1 è una delle tecnologie più complesse mai create da Apple, con un baseband modem prodotto a 4nm e un transceiver realizzato a 7nm. Il chip è stato testato con 180 diversi carrier (fornitori di servizi di telecomunicazione) in 55 nazioni per garantire l’effettivo funzionamento nelle varie aree geografiche.

Mancano al momento funzionalità legate alla gestione delle onde millimetriche 5G (mmWave), uno dei punti di forza dei chip-modem di Qualcomm ma è probabile che future versioni del chip (si parla già di C2) integreranno anche queste tecnologie.