iPhone 16e, ecco il nuovo smartphone low cost di Apple

Non è una novità inattesa visto che se ne parla da mesi e visto che la scorsa settimana di fatto Cook l’aveva preannunciato, ma oggi è arrivato il momento dell’ufficialità: Apple annuncia il nuovo iPhone 16e.

La quarta generazione del telefono entry level assoluto della Mela, è rilevante per tutto quel pubblico che cerca tutti i servizi di un iPhone in un prodotto che costa meno dei modelli più “mainstream”. Il suo lancio è importate anche dal punto di vista simbolico: significa anche l’addio per sempre ad alcune tecnologie ormai obsolete come lo schermo LCD con bordi larghi e TouchID.

Il nuovo iPhone SE deriva larga parte del suo design e del suo contenuto tecnico da iPhone 14. Ecco le principali caratteristiche

Display a 6,1 pollici a tecnologia OLED

Face ID

Ricarica MagSafe

Chassis in alluminio

dorso in vetro

Nonostante l’estrema somiglianza con iPhone 14 sono presenti alcune differenze sostanziali.

Fotocamera da 48 megapixel

L’apparato fotografico ha una sola lente (con sensore da 48 megapixel) e non due. In ogni caso è disponibile lo zoom 2X digitale, presumibilmente lo stesso che abbiamo visto operare sugli iPhone da iPhone 15 in su.

iPhone 16e registra videon 4K con Dolby Vision fino a 60 fps. L’utente può anche interrompere e far ripartire la registrazione più volte, per una maggiore flessibilità. iPhone 16e può registrare video con audio spaziale, per un’esperienza d’ascolto immersiva quando si usa un paio di AirPods, Apple Vision Pro o un sistema audio surround.

C’è anche la funzione Mix audio per modificare il suono nei video e la funzione di riduzione rumore del vento.

Processore A18

il processore è un A18, fondamentale per il supporto dell’Intelligenza Artificiale nei processori per dispositivi mobili. Secondo Apple la CPU 6-core è fino all’80% più veloce rispetto al chip A13 Bionic di iPhone 11 e gestisce facilmente non solo i flussi di lavoro più semplici, ma anche task più impegnativi con Apple Intelligence.

«La GPU 4-core – dice Apple – permette prestazioni grafiche spettacolari e quindi un’esperienza di mobile gaming di livello superiore, rendendo possibili titoli AAA che richiedono maggiore potenza GPU e ray tracing con accelerazione hardware per illuminazione e riflessi più realistici. Il Neural Engine 16-core è ottimizzato per i modelli generativi di grandi dimensioni, e esegue modelli di machine learning (ML) fino a sei volte più velocemente rispetto al chip A13 Bionic»

Infine la porta Lightning è stata sostituita dalla porta USB-C (obbligatoria in Europa) da 480 Mb/s.

iPhone 16e ha anche un paio di interessanti elementi mutuati dai telefoni di fascia superiore:, tra di essi il tasto azione .

Apple in questo telefono per la prima volta usa, C1 il primo modem progettato da Apple. Secondo Apple “amplifica i vantaggi del chip Apple offrendo una connettività 5G rapida e affidabile Il chip Apple, incluso il C1, il nuovo design interno e la gestione dei consumi avanzata di iOS 18, sono tutti fattori che contribuiscono all’eccezionale durata della batteria

Per quel che riguarda l’autonomia Apple dichiara che iPhone 16e ha la migliore autonomia di sempre su un iPhone da 6,1″: fino a sei ore in più rispetto ad iPhone 11 e fino a 12 ore in più rispetto a tutte le generazioni di iPhone SE.

Prezzo di iPhone 16e

Quando si parla di iPhone low cost dobbiamo sempre pesare le parole e non attenersi miracoli. Un telefono Apple non è mai low cost in senso propriamente detto, più legittimo attendersi un costo più abbordabile di quello di iPhone 16.

iPhone SE costava 529€ per la versione da 64 GB, 579€ per la versione da 128 GB e 699€ per la versione da 256GB. iPhone 16e costa significativamente di più: iPhone 16e sarà disponibile nei colori bianco e nero, e nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB, a partire da €729.

I preordini saranno attivi da venerdì 21 febbraio, con disponibilità a partire da venerdì 28 febbraio.