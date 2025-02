Come disabilitare le Categorie di Mail con Apple Intelligence

Pubblicità

Tra le novità della beta 1 di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4 (aggiornamenti per ora riservati agli sviluppatori) c’è l’app Mail che presenta alcune novità relative all’interfaccia con “categorie” che permettono di migliorare l’organizzazione dei messaggi.

Aperta l’app Mail, questa mostra in alto le categorie “Principale“, “Transazioni“, “Aggiornamenti” e “Promozioni“; come è facile immaginare le categorie consentono di filtrare i messaggi da visualizzare in base ai contenuti.

La categoria “Principale” mostra i messaggi più importanti nella cartella principale, organizzando il resto; “Transazioni” elenca mail che permettono di tenere sotto controllo ordini, inclusi gli avvisi di spedizione e consegna, raggruppati per mittente; la categoria “Aggiornamenti” elenca mail con notizie (incluse newsletter), abbonamenti e quelle dei social; infine, la categoria “Promozioni” elenca offerte speciali, promozioni o altre novità da aziende e da organizzazioni dalle quali riceviamo messaggi.

Come disabilitre le categorie in Mail

Se la visualizzazione per categorie non è di nostro gradimento, possiamo tornare alla tradizionale visualizzazione premendo l’icona con i tre puntini (…) in alto a destra e scegliendo “Vista elenco” al posto di “Categorie”; questa opzione disattiva completamente la nuova modalità di visualizzazione.

Apple Intelligence per leggere e scrivere mail

Altra novità di Mail per noi utenti italiani è la possibilità di sfruttare Apple Intelligence con la scrittura e lettura dei messaggi, la possibilità di trovare messaggi che hanno priorità, ottenere riepiloghi di mail e conversazioni, scegliere risposte rapide ad alcune domande che potrebbero comparire nei messaggi.

Possiamo, ad esempio, aprire un messaggio, selezionare tutto il testo e da qui richiamare l’opzione “Strumenti di scrittura” e chiedere modifiche, ad esempio riscrivere la mail in modo più professionale o amichevole; possiamo richiede un riepilogo, capire quali sono i punti-chiave, ottenere un elenco con gli argomenti principali o una tabella.

Per sfruttare Apple Intelligence su iPhone, iPad o Mac è necessario attivarla da Impostazioni e attendere il completamento del download dei modelli.